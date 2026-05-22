További két hét haladékot kapott a Mol arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte az MTI.

Vucic nem optimista

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek esti közlése szerint a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében. A szerb állam célja, hogy az összetett helyzet ellenére hosszú távú megoldást találjon és megvédje Szerbia érdekeit.

Aleksandar Vucic a napokban többször is nyilatkozott arról, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a Mollal, és nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig megszületik a megállapodás. Nem is született meg, ám az Egyesült Államok most további kér hét haladékot adott a feleknek.

Június 16-ig van engedélye a NIS-nek

Az államfő hangsúlyozta: sürgősen megoldást kell találni a helyzetre, mert a jelenlegi bizonytalanság hosszú távon fenntarthatatlan. Kedvező körülménynek tekinti, hogy a NIS működési engedélye június 16-áig érvényes, így a nyersolaj továbbra is zavartalanul érkezik az Adria kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

Vucic már korábban jelezte: ha nem lesz más lehetőség, Szerbia készen áll maga megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést. Az oroszokon kívül a szerb kormánynak is rendelkezik tulajdonrésszel a vállalatban, melynek aránya 29,87 százalék.