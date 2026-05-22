Orbán Anita a NATO-főtitkárral tárgyalt

Orbán Anita / Facebook
2026. 05. 22. 18:42
A jelenlegi geopolitikai kihívásokról is szó esett az egyeztetésen.

Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter, a középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak – közölte a külügyi tárca vezetője Facebook-oldalán.

Közös felelősség

A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette:

A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk.

Orbán Anita korábban az ukrán külügyminiszterrel is tárgyalt pénteken. A magyar külügyi tárca vezetője nemrég egy interjúban többek közt azt mondta: a magyar kormány nyitott a kétoldalú kapcsolatok rendezésére Ukrajnával, de ehhez elengedhetetlennek tartják a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogainak rendezését.

