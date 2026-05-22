Az imaterembe költözhet a sajtó a Parlamentben, hogy az újságírók hozzáférhetőbben tudjanak dolgozni

Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte a házbizottság pénteki ülését követően az MTI-vel Forsthoffer Ágnes, aki emellett részleteket árult el arról is, hogy miként változik meg az előttünk álló ciklusban a parlamenti sajtótudósítás menete.

Az Országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett, a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett Kék társalgón kívül a Kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a Piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Fényképeket a plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból, a vendégek megzavarása nélkül lehet készíteni.

A sajtópáholy eddig az elnöki pulpitus felett elhelyezkedő tízes páholy volt, de ezt a jövőben ki akarják egészíteni, ezért, amikor az elnöki pulpitussal szemben található 4-es számú páholyban nem tartózkodnak kiemelt vendégek, akkor a tudósítók oda is beülhetnek, közölte a házelnök. Azt azonban rögzítette Forsthoffer, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet majd videófelvételt készíteni, továbbá az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják.

Forsthoffer Ágnes kiemelte azt a tervüket is, hogy felcserélik a parlamenti imatermet a sajtószobával, így az utóbbi a félemeletről átkerülne a főemeletre, aminek köszönhetően a sajtó munkatársai kényelmesebben dolgozhatnak, azon a szinten lesznek, amelyiken a munkájukat végzik.

Bizottsági ülések

A bizottsági ülésekről a házelnök azt mondta, hogy a bizottsági termek előtti folyosószakaszokon engedélyezik a kép- és a hangfelvétel készítését, de biztosítani kell a képviselők és a meghívottak szabad mozgását. A bizottsági üléstermekben azonban továbbra sem lehet interjúkat készíteni.

Forsthoffer Ágnes kitért rá, hogy az eddigiekhez hasonlóan az Országház egyéb területein továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. Példákat sorolva a folyosókat, a beléptető kapukat, a hivatali helyiségeket, az éttermet, a büféket, a mellékhelyiségeket és a mélygarázst említette, hozzátéve, hogy az ezeken a helyeken dolgozók nyugalmát, privát szféráját nem zavarhatja a sajtó tevékenysége.

Rámutatott emellett arra is:

a képviselőknek és kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania.

A házelnök arra kérte a sajtó képviselőit, hogy minden alkalommal az Országházhoz méltó ruházatban jelenjenek meg, amivel tiszteletben tartják az Országház méltóságát és az ott folyó munkát.

A következő parlamenti ülés

A parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Az indítvány benyújtói többek között a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik, miközben a javaslat lépéseket tesz a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon. Emellett az Országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, amely a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről.