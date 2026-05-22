Rogán utolsó NER-es osztogatásai: a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya is nyomozni fog

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztálya határozattal rendelkezett arról, hogy az ifj. Tényi István által ismeretlen tettes ellen tett feljelentést átteszi a hatáskörrel rendelkező Budapesti Rendőr-Főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályához.

A határozat indoklásából derül ki, hogy valójában egy Rogán Antalhoz köthető ügyről van szó. Ifj. Tényi István május 16-án tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanújával, a kontroll.hu-n megjelent Utoljára jól kitömte a NER hátországát Rogán Antal című cikkben leírtak miatt.

A cikkben többek között arról írt a kontroll.hu, hogy:

a kormánypropaganda vizuális megjelenítésében és terítésében egyeduralkodó Balásy Gyula nevéhez köthető cégbirodalommal 8 szerződést kötött december és március között a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, így a New Land–Lounge Design–Lounge Event trió közel 50 milliárd forint lehívására szerzett jogosultságot a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal korábban kötött vállalkozási keretszerződés alapján.

A NER ilyen-olyan megmondóembereit finanszírozó Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) közel 22,4 milliárd forintot kapott Rogán Antaltól továbbosztásra 2026-ra.

Közel 6,7 milliárd forint csorgott le az első negyedévben a Kabinetirodáról a Kommentár Alapítványhoz.

Az indoklásban ezek közül a Batthyány Lajos Alapítvány ügyét emelték ki mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyon kezelő alapítványét (kekva), amelynek a nemzeti értékek iránt elkötelezett magyar közélet támogatása lenne a célja. De helyette a NER ilyen-olyan megmondóembereit finanszírozta.

Ez a rendőrségi határozat szerint különösen jelentős értékű vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúját veti fel, amely bűncselekmény vizsgálatára a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kizárólagos hatásköre nem állapítható meg, az a rendőr-főkapitányságok, jelen ügyben a Budapesti Rendőr-Főkapitányság hatáskörébe tartozik.

Az ifj. Tényi István által tett feljelentés azon részét, amely a megnevezett Balásy Gyulát és a Balásy-birodalmat érintő 50 milliárd, valamint a Kommentár Alapítványt érintő közel 6,7 milliárd forinttal volt kapcsolatos, a határozatot készítő hatóság vizsgálja, egy folyamatban lévő (29022/352/2026.bü. számú) eljárással egyesítve, így ez ügyben is nyomoznak a későbbiekben.

