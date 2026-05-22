kegyelmi ügy magyar péter kónya endre novák katalin
Magyar Péter: Novák Katalin valljon színt, hogy Orbánék kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügy részleteiről 2026. május 19-én a Miniszterelnökségen
D. Kovács Ildikó
2026. 05. 22. 09:23
Magyar Péter szerint a nyilvánosságra hozott kegyelmi iratok után Novák Katalinnak tisztáznia kell, milyen körülmények között született meg Kónya Endre kegyelme.

Magyar Péter reagált arra, hogy pénteken reggel a köztársasági elnök hivatala közzétette a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos, a hivatal birtokában lévő dokumentumokat.

A ma nyilvánosságra került információk után felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének,

írta a miniszterelnök a Facebookon.

Kónyát, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét az intézményben történt szexuális bántalmazások eltussolásával vádolták meg, aztán jogerősen elítélték, majd 2023 tavaszán Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott neki. Amikor ez kiderült, országos felháborodást keltett, melybe Novák mellett belebukott a kegyelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter, Magyar volt felesége is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kegyelmi dosszié szerint Kónya Endre ügyében a minisztériumi és az elnöki apparátus is elutasítást javasolt, ennek ellenére a köztársasági elnök végül kegyelmet adott.

A Sándor-palota által közzétett iratok alapján a döntés előkészítése során készült elutasító határozattervezet is, és a felterjesztő feljegyzés is a kérelem elutasítását ajánlotta, Novák Katalin mégis kegyelmet adott neki. 

Az eljárás több ponton eltért a szokásos ügymenettől, a végleges döntésről az előkészítő apparátus csak utólag értesült.

