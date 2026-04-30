Meggondolta magát a vízilabdázó, mégsem lesz Fidesz-képviselő Szécsi Zoltán

Szécsi Zoltán nem lesz országgyűlési képviselő – írta a Heol.hu. A háromszoros olimpiai bajnok a portálnak nyilatkozva közölte: családi okokra miatt mégsem ül be a parlamentbe.

Szécsi kedden a 24.hu-nak hosszan beszélt azokról a megfontolásairól, amelyek alapján elfogadta a Fidesz-vezetés képviselői felkérését.

Szécsi lapunknak akkor azt mondta, hogy már Orbán Viktor Patrióta-interjúját követően már sejtette, hogy a frakció átalakítása miatt megkeresik. Vasárnap pedig, amikor az egyik Fidesz-vezető felhívta, hivatalosan is elfogadta a felkérést.

A sportoló azt is fejtegette, hogy Orbán pártelnöki jelenléte számára garancia, hogy a párt továbbra is kormányzati feladatra készül.

Szécsi az előző ciklusok idején nem volt direkt kapcsolatban a politikával, az áprilisi választás előtti hónapokban azonban egyre közelebb került a kormánypártokhoz. A 220 hektáros gazdaságot kiépítő egykori sportoló a kampány idején belépett a Gazdák Digitális Polgári Körébe, március 15-én pedig sok celebbel együtt kiült Orbán mögé a Kossuth téri rendezvényen, és végül a neve felkerült a Fidesz–KDNP országos listájára is. Szécsi a 211. helyről előreugorva a képviselőséget szintén visszamondó Nyitrai Zsolt mandátumát kapta volna meg.