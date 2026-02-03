hollik istvánegerpajtók gáborszécsi zoltán
A volt Fidesz-szóvivő összekeverte, ki a kormányoldal jelöltje Egerben, ami beindította a találgatásokat

A Fidesz–KDNP egykori kommunikációs igazgatójának közösségi oldalán eltévesztették, hogy ki a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje Egerben, amivel azonnal széles körű találgatásokat indítottak el a Heves vármegyei választókörzetben.

Hollik István vasárnap a Facebookján egy olyan kampányvideót tett közzé, amelyben Szécsi Zoltán vízilabdázó mondhatta el „gondolatait a választásokról”. A Fideszt támogató kisfilm kísérőszövege azonban nemcsak többszörös olimpiai bajnokként mutatta be a sportolót, hanem azt is odaírták a neve mellé, hogy ő a Fidesz–KDNP egri országgyűlési jelöltje, jóllehet, Egerben Pajtók Gábor jelenlegi parlamenti képviselő a hivatalos induló.

