Nagy teniszbotrány fenyeget: Szabalenka bojkottálná a Roland Garrost

Bár a szervezők áprilisi bejelentése szerint a torna teljes nyereményalapja idén – tavalyhoz képest 9,5 százalékkal – 61,7 millió euróra (22,5 milliárd forintra) emelkedik, a játékosok részesedése a viadal bevételéből továbbra is kevesebb, mint 15 százalék marad, ami az elégedetlenség fő forrása lett. Korábban a sportolók kérték, hogy a Grand Slam-tornák, így a párizsi verseny bevételeiből való részesedésüket 22 százalékra növeljék.

Szabalenka szerint a játékosoknak bojkottot kellene szervezniük, ha nem kezdenek el nagyobb részesedést kapni a Grand Slam-tornák bevételeiből.

„Nélkülünk nem lenne torna, és nem lenne ilyen szórakozás. Úgy érzem, mindenképpen megérdemelnénk, hogy nagyobb százalékot kapjunk” – mondta a 28. születésnapját a római viadalon ünneplő Szabalenka.

Azt hiszem, valamikor bojkottálni fogunk. Úgy érzem, ez az egyetlen módja annak, hogy kiharcoljuk a jogainkat.

Több beleszólásra vágynak

Ha megvalósulna a bojkott, az komoly hatással bírna nem csupán a Garrosra, de a többi Grand Slam-tornára is. A sportolók három fő területtel kapcsolatban jelezték aggályaikat mind a négy Grand Slam-tornán, és ennek csak egyik sarkalatos pontja a nyereményalap és a bevétel kérdése.

Ezeken kívül például hatékonyabb képviseletet és jobb egészségügyi lehetőségeket is szeretnének, illetve azt, hogy több beleszólásuk legyen abba, hogy enyhíteni tudják a zsúfolt menetrendeket, az elhúzódó tornákat és a késő esti befejezéseket.

2022-ben, Acapulcóban a német Alexander Zverev hajnali 4.55-kor győzte le az amerikai Jenson Brooksbyt, egy Grand Slam-mérkőzés legkésőbbi befejezése pedig hajnali 4.33-kor volt a 2008-as AusOpenen az ausztrál Lleyton Hewitt és a ciprusi Marcos Baghdatis között.

2023-ban a brit Andy Murray hajnal 4.05-kor fejezte be csatáját az ausztrál Thanasi Kokkinakis ellen.

A kampányhoz olyan klasszisok csatlakoztak, mint Arina Szabalenka, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Emma Navarro, Cseng Csin-ven, Paula Badosa és Mirra Andrejeva, illetve a férfiak részéről Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Casper Ruud, Daniil Medvegyev, Andrej Rubljov és Sztefanos Cicipasz.

Párizs még mindig hátrányban

Az idei francia nyílt bajnokságot május 24. és június 7. között rendezik meg. A férfi és női egyes bajnokai 2,8 millió, a férfi és női párosban elsők 600 ezer, a vegyes páros győztesei pedig 122 ezer eurót kapnak.

A franciaországi esemény összdíjazása az idei emelés dacára elmarad a másik három Grand Slam-verseny – az ausztrál nyílt bajnokság, Wimbledon és a New York-i US Open – nyereményalapjától.