kézilabdaotp bank-pick szegedjim gottfridssonszerződésbontás
Sport

Sport Bild: feltett egy kérdést a szegedi vezetés, majd másnap kirúgta irányítóját

A svéd Jim Gottfridsson (k) és az egyiptomi Ibráhim el-Mászri (j) a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság negyeddöntőjében játszott Svédország-Egyiptom mérkőzésen a stockholmi Tele2 Arénában 2023. január 25-én.
24.hu
2026. 04. 21. 18:42
Bár egy hete nincs fejlemény Jim Gottfridsson menesztéséről, a Sport Bild most új részletekkel szolgált a Szeged férfi kézilabdacsapatának svéd irányítójával kapcsolatban.

Másfél hete váratlan hírrel szolgált az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely felbontotta svéd irányítója, Jim Gottfridsson szerződését. A 33 éves sportoló erre egy kemény hangvételű üzenetben reagált, mire a szegediek válaszul azt írták, „a klub a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen járt el.”

Azóta semmi hír nem szivárgott ki, a 24.hu felvette a kapcsolatot svéd lapokkal, de a skandinávok sem tudtak az okokról semmit, míg Gottfridsson nem reagált a megkeresésünkre

A 2008 óta létező sportági szakszervezet, az European Handball Players Union (EHPU) is reagált a szegedi incidensre, és teljes támogatásáról biztosította Gottfridssont.

„Sportunk integritása és professzionalizmusa szempontjából nagy jelentőségű, hogy egy klub és egy játékos közötti szerződést mindkét fél tiszteletben tartson, és hogy ezt a szerződést egyik fél se mondja fel egyoldalúan alapos ok nélkül” – írta Torben Vinther, az EHPU elnöke.

De állítólag pontosan ez történt Szegeden, a klub állítólag önkényesen járt el, legalábbis a Sport Bild információja szerint.

A lap azt írta, a klub behívta egy megbeszélésre az irányítót, ahol állítólag megkérdezte tőle, hogy mikor fogja végre a magas fizetéséhez igazítani teljesítményét. Gottfridsson állítólag zavartan távozott az irodából, és másnap megkapta az értesítést a 2028-ig szóló szerződésének felmondásáról.

A Sport Bild jelentése szerint a svéd játékos ügyvédhez fordult, és a dolgok jelenlegi állása szerint elkerülhetetlennek tűnik, hogy az ügy a magyar munkaügyi bíróság elé kerüljön.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült a parlament alakuló ülésének időpontja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik