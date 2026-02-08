téli olimpia 2026snowboardbrunner blancatéli olimpia
Sport téli olimpia 2026

Brunner Blanca váratlan hírt kapott, mégis indulhat az olimpián

24.hu
2026. 02. 08. 10:45
Tartalékból olimpiai résztvevővé lépett elő Brunner Blanca, aki két visszalépő miatt ott lehet snowboard-crossban a téli játékokon. A 22 éves sportoló ezzel a magyar csapat 16. tagja lett.

„Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült” – nyilatkozta a MOB médiacsapatának Brunner Blanca.

„Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy vasárnap elindulok Olaszországba, és meglátjuk mi lesz. Izgatott vagyok, és nagyon boldog, de közben meg a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok!

Ott leszek a rajtban és mindent megteszek, ami csak telik tőlem! A rajt előtt persze még teljesítenem kell a pályát, ez alapfeltétel. Hétfő, kedd és szerda az edzésnap, ezek közül bármelyik lehet, az is megtörténhet, hogy már hétfő reggel ott kell állni a rajtban…

A snowboard-cross szakág női versenyeinek kvalifikációját február 13-án rendezik.

Kapcsolódó
Lindsey Vonn a téli olimpia lesiklóverenyének edzésén.
Vonnon a világ szeme, elkezdik a magyarok is a téli olimpiát
Eseménydús lesz a vasárnap.

Ajánlott videó

Dzsudzsák-függőség és szervezett játék – így csatázik a dobogóért a Debrecen

Friss

Népszerű

Összes
Alibaba
A kormány miatt magyar felárat vezetett be az Alibaba, ami minden vevőt terhel, aki Magyarországra rendel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik