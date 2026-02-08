Brunner Blanca váratlan hírt kapott, mégis indulhat az olimpián

„Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült” – nyilatkozta a MOB médiacsapatának Brunner Blanca.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

„Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy vasárnap elindulok Olaszországba, és meglátjuk mi lesz. Izgatott vagyok, és nagyon boldog, de közben meg a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok!

Ott leszek a rajtban és mindent megteszek, ami csak telik tőlem! A rajt előtt persze még teljesítenem kell a pályát, ez alapfeltétel. Hétfő, kedd és szerda az edzésnap, ezek közül bármelyik lehet, az is megtörténhet, hogy már hétfő reggel ott kell állni a rajtban…

A snowboard-cross szakág női versenyeinek kvalifikációját február 13-án rendezik.