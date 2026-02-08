Brunner Blanca váratlan hírt kapott, mégis indulhat az olimpián

„Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült” – nyilatkozta a MOB médiacsapatának Brunner Blanca.
„Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy vasárnap elindulok Olaszországba, és meglátjuk mi lesz. Izgatott vagyok, és nagyon boldog, de közben meg a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok!
Ott leszek a rajtban és mindent megteszek, ami csak telik tőlem! A rajt előtt persze még teljesítenem kell a pályát, ez alapfeltétel. Hétfő, kedd és szerda az edzésnap, ezek közül bármelyik lehet, az is megtörténhet, hogy már hétfő reggel ott kell állni a rajtban…
A snowboard-cross szakág női versenyeinek kvalifikációját február 13-án rendezik.