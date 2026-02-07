bahrain-victoriousfeldhoffer bálintkerékpársport
Eltört a kulcscsontja, de így is befejezte a szakaszt a 20 éves magyar bringás

2026. 02. 07. 09:01

Feldhoffer Bálint kulcscsontja eltört, ennek ellenére befejezte a valenciai országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát.

Az ettől az évtől a Bahrain Victorious utánpótláscsapatát erősítő magyar bringás a 117. helyen, utolsóként tekert célba a pénteki etapon. A bahreini istálló X-oldalának éjjeli bejegyzése szerint 40 kilométerrel a vége előtt bukott, számos horzsolást szenvedett, és eltört a bal kulcscsontja.

A poszt kiemelte, hogy ennek ellenére is folytatta a szakaszt, és be is fejezte.

A húszesztendős Feldhoffer legjobb magyarként hetedik lett összetettben a tavalyi Tour de Hongrie-n a Team United Shipping versenyzőjeként.

