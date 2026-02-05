Magyarország nem a téli sportok specialistája, de nekünk is van már két aranyérmünk a korábbi játékokról. Bár nem valószínű, hogy a magyar csapat Milánóban megismétli majd a négy évvel ezelőtti szereplést, így is sikerélménnyel gazdagodhatsz, ha jól válaszolsz a kvízben feltett kérdésekre.
Kvíz: Mennyit tudsz a magyarok szerepléséről a téli olimpiákon?
XIN LI / Getty Images
A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású rövidpályás gyorskorcsolyaváltó szerezte a téli olimpiák első magyar aranyérmét.
2026-ban Milánó ad otthont a téli olimpiának, és a magyar színeket öt sportágban összesen 15 versenyző képviseli. Az alábbi kvíz egy remek alkalom arra, hogy kiderítsd, mennyit tudsz arról, hogyan szerepeltek a magyarok a korábbi téli olimpiákon.
