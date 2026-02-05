Közbeszólt a vírus: elhalasztottak egy hokimeccset az olimpián

A finn női jégkorong-válogatott négy játékosának norovírusos megbetegedése miatt elhalasztják a csapat csütörtökre kiírt Kanada elleni találkozóját. A mérkőzést február 12-én rendezik meg a Fiera Milánóban – közölték a szervezők az MTI cikke szerint.

A megbetegedésekről szerdán számolt be a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója. A finnek minden eseményüket lemondták, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.

„Szerda reggel a csapatorvos azt mondta, gyorsan reagálnunk kell. Meg kell állítanunk a fertőzés terjedését, ezen dolgozik most mindenki. Egy nap alatt is sokat javult a helyzet” – mondta a csapatmenedzser, Kimo Oikarinen a Helsingin Sanomatnak, de azt is elárulta, hogy mindössze nyolc mezőnyjátékos és két kapus tudott edzeni egyet csütörtökön, a többiek (12 mezőnyjátékos és egy kapus) elkülönítve van a szálláson.

A csoportkörben a Finnország Kanada mellett az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik.