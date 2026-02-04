téli olimpia 2026téli olimpiasportnorovírus
Tombol a norovírus az olimpiai nyitómeccsére készülő finn hokicsapatnál

2026. 02. 04. 19:49
A finnek ezért minden olyan eseményt lemondtak, amelyen a csapat képviselői részt vettek volna, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót is.

A betegeket elkülönítették a többiektől

„A fertőzötteket és szobatársaikat elkülönítették az olimpiai faluban, és az összes létesítményt fertőtlenítik a betegség terjedésének megakadályozása érdekében. Egyelőre minden érintkezést kerülnek” – idézte a lap Maarit Valtonent, a válogatott vezetőorvosát.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, és a fertőzés könnyen átterjed embercsoportok között. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.

Csütörtökön már játszaniuk kellene

A csoportkörben a finn csapat Kanada, az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik. A finnek csütörtökön játsszák nyitómérkőzésüket a kanadaiakkal.

