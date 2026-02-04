Öt sportágban tizenöt magyar sportoló vesz részt a milánói-cortinai téli olimpián. Lesznek magyar indulók alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban.
Ugyan a hivatalos megnyitó majd február 6-án, pénteken lesz, a játékok már szerdán elkezdődnek. A curlingesek nyitják majd meg az eseményt, utánuk, csütörtökön a jégkorongozók és a snowboardosok is megkezdik a versenyzést.
Büki Ádám és Kónya Ádám lesznek az első magyar versenyzők, akiket láthatunk,
a két sífutó február 8-án, vasárnap indul a sífutók 10+10 kilométeres, tömegrajtos versenyén.
február 8., vasárnap
SÍFUTÁS: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) 12.30
február 10., kedd
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 500 m selejtező (Végi Diána Laura), férfi 1000 m selejtező (2 magyar versenyző), 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő (Magyarország), elődöntő, döntő 10.30
SÍFUTÁS: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint (Büki Ádám, Kónya Ádám?) selejtező 9.15, döntő 13.13
február 11., szerda
GYORSKORCSOLYA: férfi 1000 m (Kim Minszok) 18.30
február 12., csütörtök
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 500 m (Végi Diána Laura?) és férfi 1000 m (2 magyar versenyző?) negyeddöntő, elődöntő, döntő 20.15
SÍFUTÁS: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) 13.00
február 13., péntek
SÍFUTÁS: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.45
február 14., szombat
ALPESI SÍ: férfi óriás-műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: férfi 1500 m negyeddöntő (2 magyar versenyző), női 1000 m selejtező (Somodi Maja, Végi Diána Laura), férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, férfi 1500 m döntő 20.15
február 15., vasárnap
ALPESI SÍ: női óriás-műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30
MŰKORCSOLYA: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 19.45
február 16., hétfő
ALPESI SÍ: férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30
MŰKORCSOLYA: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 1000 m negyeddöntő (Somodi Maja?, Végi Diána Laura?), férfi 500 m selejtező (1 magyar versenyző), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00
február 18., szerda
ALPESI SÍ: női műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: férfi 500 m negyeddöntő (1 magyar versenyző?), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő 20.15
SÍFUTÁS: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45, döntő 11.45
február 19., csütörtök
GYORSKORCSOLYA: férfi 1500 m (Kim Minszok) 16.30
február 20., péntek
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő 20.15
február 21., szombat
GYORSKORCSOLYA: férfi tömegrajtos verseny (Kim Minszok?) elődöntő 15.00, döntő 16.40
SÍFUTÁS: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.00
Ők képviselik Magyarországot a téli olimpián
Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás)