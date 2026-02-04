Öt sportágban tizenöt magyar sportoló vesz részt a milánói-cortinai téli olimpián. Lesznek magyar indulók alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban.

Ugyan a hivatalos megnyitó majd február 6-án, pénteken lesz, a játékok már szerdán elkezdődnek. A curlingesek nyitják majd meg az eseményt, utánuk, csütörtökön a jégkorongozók és a snowboardosok is megkezdik a versenyzést.

Büki Ádám és Kónya Ádám lesznek az első magyar versenyzők, akiket láthatunk,

a két sífutó február 8-án, vasárnap indul a sífutók 10+10 kilométeres, tömegrajtos versenyén.

február 8., vasárnap

SÍFUTÁS: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) 12.30

február 10., kedd

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 500 m selejtező (Végi Diána Laura), férfi 1000 m selejtező (2 magyar versenyző), 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő (Magyarország), elődöntő, döntő 10.30

SÍFUTÁS: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint (Büki Ádám, Kónya Ádám?) selejtező 9.15, döntő 13.13

február 11., szerda

GYORSKORCSOLYA: férfi 1000 m (Kim Minszok) 18.30

február 12., csütörtök

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 500 m (Végi Diána Laura?) és férfi 1000 m (2 magyar versenyző?) negyeddöntő, elődöntő, döntő 20.15

SÍFUTÁS: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) 13.00

február 13., péntek

SÍFUTÁS: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.45

február 14., szombat

ALPESI SÍ: férfi óriás-műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: férfi 1500 m negyeddöntő (2 magyar versenyző), női 1000 m selejtező (Somodi Maja, Végi Diána Laura), férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, férfi 1500 m döntő 20.15

február 15., vasárnap

ALPESI SÍ: női óriás-műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30

MŰKORCSOLYA: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 19.45

február 16., hétfő

ALPESI SÍ: férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30

MŰKORCSOLYA: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 1000 m negyeddöntő (Somodi Maja?, Végi Diána Laura?), férfi 500 m selejtező (1 magyar versenyző), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00

február 18., szerda

ALPESI SÍ: női műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: férfi 500 m negyeddöntő (1 magyar versenyző?), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő 20.15

SÍFUTÁS: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45, döntő 11.45

február 19., csütörtök

GYORSKORCSOLYA: férfi 1500 m (Kim Minszok) 16.30

február 20., péntek

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő 20.15

február 21., szombat

GYORSKORCSOLYA: férfi tömegrajtos verseny (Kim Minszok?) elődöntő 15.00, döntő 16.40

SÍFUTÁS: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.00