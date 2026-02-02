Hotelszobában találták holtan az extrém sportolót, aki 400 kilométert tekert Szibériában

Adam Borejko holttestét február 1-jén találták meg egy handigai hotelszobában, az 52 éves kalandor és extrém kerékpáros a Föld leghidegebb, állandóan lakott helyére, Ojmjakonba tartott, amikor meghalt az oroszországi Jakutföldön.

A sportember január 25-én indult magányos kerékpáros expedíciójára, amelynek célja az volt, hogy közel 914 kilométert megtegyen a szibériai tél szélsőséges körülményei között. A jakutszki mentőszolgálat szerint az utazót regisztrálták a biztonsági rendszerben, utasításokat, és GPS-követőt kapott, amikor nekivágott az Ojmjakon felé vezető útnak.

Egy szállodában szállt meg, lefeküdt, és reggel sem hagyta el a szobáját. 17.10-kor holtan találták meg

– közölte a mentőszolgálat.

Élete legnehezebb élményének tartotta

Borejko január 18-án érkezett meg Jakutszkba, részt vett helyi eseményeken, többek között egy Vízkereszt ünneplése alkalmából megtartott hagyományos úszáson a jeges folyóban. Mielőtt útra kelt volna, két napot töltött a Léna folyó mentén kempingezve, hogy mentálisan és fizikailag is felkészüljön a szélsőséges körülményekre.

Utazásáról szóló beszámolóit a közösségi médiában publikálta, ahol írt a nehézségekről, az egészségügyi problémákról és a hatalmas kihívásról, amellyel szembesült.

„Már tudom, hogy nem lesz könnyű, és ez lesz életem legnehezebb élménye. Vannak kisebb egészségügyi problémáim, de remélem, épségben visszatérek” – írta közvetlenül az indulás előtt.

Bringázás mínusz 40 fokban

Első éjszakáját egy útszéli bárban és szállodában töltötte Tjungjulju településen, másnap pedig Nuoragana faluba érkezett, ahol a helyi iskolában tartott élménybeszámolót.

Az indulását követően körülbelül 15 km megtétele után eltört a pedálja, de egy kamionsofőr a segítségére sietett, és elvitte Csurapcsa városába. Ott szívesen fogadták, megjavították a kerékpárját, és kicsit pihent.

Ami a bringázást illeti – nem könnyű. Tanulok nem hibázni, és folyamatosan ébernek lenni, mert tudom, hogy egy hiba sokba kerülhet

– írta. Az egyik legutóbbi bejegyzésében hozzátette, hogy az előrejelzés szerint mínusz 40 Celsius-fokig is csökkenhet a hőmérséklet.

Több mint 400 kilométer megtétele után január 31-én érkezett meg Handigába, bejelentkezett egy szállodába, és egy rövid üzenetet küldött:

Handigában vagyok!

Néhány órával később lefeküdt, de másnap nem ébredt fel.

„Jó állapotban érkezett meg, és nem panaszkodott rosszullétre” – közölte a szálloda.

Nemcsak fizikai, lelki kihívás

Adam Borejko tapasztalt kerékpárosnak számított, az elmúlt években bejárta a Szaharát és a marokkói Atlasz-hegységet, valamint Indiát – déli részéről egészen a Himalájáig. Jakutföld meghódítása lett volna utazási álmainak csúcsa.

Másfél évbe telt, mire megszerezte az oroszországi belépéshez szükséges dokumentumokat és engedélyeket. A közösségi médiában hangsúlyozta, hogy az expedíciót nemcsak fizikai, hanem lelki kihívásnak is tekintette.

Halálának körülményeit az orosz hatóságok vizsgálják.