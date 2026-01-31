bundesligachristian ilzerelemzéshoffenheim
Még az eleve intenzív Bundesliga is tehetetlen a Hoffenheim fojtogató focijával szemben

Tömegjelent a Werder Bremen kapuja előtt a Hoffenheim elleni bajnokin.
Joern Pollex/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images
24.hu
2026. 01. 31. 09:48
Joern Pollex/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images
Tizenkilenc forduló után a Hoffenheim a Bundesliga harmadik helyén áll, és már most több pontot szerzett, mint a teljes előző idényben. A 48 éves osztrák edző, Christian Ilzer a korábbi csapatainál is elképesztő mennyiségű futómunkát követelt meg a játékosoktól, de a Hoffenheimnél még erre is rátett egy lapáttal. Az ellenfeleknek egyelőre nincs válasza.

Christian Ilzer Stájerország Weizi járásában született egy kis községben, és ott is kezdett el focizni. A sorozatos térdsérülések miatt azonban már tizenhét éves korában befejezte játékos karrierjét, és inkább edzőnek állt. Először az utánpótlásban dolgozott, majd asszisztensként több osztrák csapatnál is megfordult. Első vezetőedzői munkáját 2017-ben a másodosztályú Hartbergnél kapta, amelyet – története során először – feljuttatott az élvonalba. A következő szezont már a Wolfsberger csapatánál töltötte, ahol szintén történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy bejutott az Európa Liga csoportkörébe. A 2019-2020-as idényben az Austria Wient irányította, majd 2020 nyarán a Sturm Graz-hoz írt alá, ahol több mint négy évig dolgozott. 2023-ban és 2024-ben osztrák kupát nyert, sőt

2024-ben megtörte a Salzburg tízéves dominanciáját, és a bajnoki címet is elhódította a graziakkal.

