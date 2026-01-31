Még az eleve intenzív Bundesliga is tehetetlen a Hoffenheim fojtogató focijával szemben

Christian Ilzer Stájerország Weizi járásában született egy kis községben, és ott is kezdett el focizni. A sorozatos térdsérülések miatt azonban már tizenhét éves korában befejezte játékos karrierjét, és inkább edzőnek állt. Először az utánpótlásban dolgozott, majd asszisztensként több osztrák csapatnál is megfordult. Első vezetőedzői munkáját 2017-ben a másodosztályú Hartbergnél kapta, amelyet – története során először – feljuttatott az élvonalba. A következő szezont már a Wolfsberger csapatánál töltötte, ahol szintén történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy bejutott az Európa Liga csoportkörébe. A 2019-2020-as idényben az Austria Wient irányította, majd 2020 nyarán a Sturm Graz-hoz írt alá, ahol több mint négy évig dolgozott. 2023-ban és 2024-ben osztrák kupát nyert, sőt

2024-ben megtörte a Salzburg tízéves dominanciáját, és a bajnoki címet is elhódította a graziakkal.