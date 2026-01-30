labdarúgáseuróa ligaferencvárosötvös bence
Könnyű lenne Ötvöst elővenni, de a Fradi rendszerszintű hibák miatt szaladt bele a késbe Angliában

Ötvös Bence öngólt szerez a Nottingham Forest és a Ferencváros Európa Liga-mérkőzésén.
Ryan Crockett/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
admin Bakos Kristóf
2026. 01. 30. 18:25
Elúszott a Fradi veretlensége az Európa Ligában: az alapszakasz utolsó meccsén a magyar bajnok megalázóan simán kapott ki első topligás ellenfelétől. A Nottingham 4-0-s győzelménél és a játék képénél csak a televíziós értékelés volt riasztóbb.

A Ferencváros az első topligás ellenfelére készült az Európa Liga alapszakaszában. Az első hét találkozó meglepően jól sikerült: négy győzelem, három döntetlen, veretlenség. Ez mindenképpen említésre méltó teljesítmény, ráadásul az ellenfelek sora sem állt rossz nevekből: a Genket, a Ludogorecet, a Salzburgot és a Rangerst is sikerült két vállra fektetni, miközben Robbie Keane csapata a Viktoria Plzen, a Fenerbahce és a Panathinaikosz ellen is jó volt egy döntetlenre. A recept alapja – főleg idegenben – általában az emberfogásos, de néha túlságosan is nyitott védekezés volt, míg hazai pályán olykor az ír edzőtől megszokott egyszerű, de direkt kombinációk is működtek.

Azóta fordult néhányat a világ kereke.

A cikk tartalmából

Erről szól még a cikk:

  • miért volt öngyilkos taktika a Fradi bátor játéka,
  • miért nem beszélhetünk ki nem kényszerített hibákról a kapott gólok előtt,
  • mivel hozták többször reménytelen helyzetbe a csapattársak Ötvös Bencét,
  • ismét kiderült, hogy a Ferencváros csak egyféleképp tud futballozni.
