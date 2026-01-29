„Abból főzünk, amink van” – Nagy László szerint nem mindenki élkategóriás a magyar kézilabda-válogatottban, de képesek küzdeni

Csalódottan, de egyben büszkén értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Nagy László csapatvezető. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy az MTI-nek úgy nyilatkozott: hullámzó volt a csapat teljesítménye – mérkőzéseken belül is –, viszont a torna kezdetétől az utolsó mérkőzésig volt tartása.

Le a kalappal, mert nagyot melóztak a srácok, büszke vagyok rájuk. Ettől függetlenül a csalódottság megvan, mert voltak lehetőségeink, és ha a hibáink számát csökkenteni tudtuk volna, akkor talán nagyobb esélyünk van a győzelemre, de ez csak feltételezés és történelem

– mondta.

A középdöntőben elmaradtak a győzelmek

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték, majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35-32-es, végül szerdán Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek, így a tizedik helyen végeztek.

A magyar szövetség (MKSZ) alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt. Az MKSZ elnökségi tagjaként is tevékenykedő Nagy László szerint a játékosállomány jó, a csapat fiatal és egységes. Mindenki lelkiismeretesen dolgozott és senki nem adta fel.

Bár voltak tudásbeli hiányosságok, de ezen még lehet és kell is dolgozni.

Ez volt az első világversenye a magyar együttesnek azóta, hogy Ancsin Gábor, Lékai Máté és Mikler Roland lemondta a válogatottságot, ráadásul Bánhidi Bence és Krakovszki Zsolt sérülés miatt hiányzott a keretből.

Az Eb más kávéház

Nagy rávilágított, hogy nem teljes generációváltásról van szó, de az új olimpiai ciklusban elérkezett az ideje, hogy a tapasztaltabb játékosok kikerüljenek a keretből és a fiatalokat – akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak – beépítse a szövetségi kapitány. Ezen az Európa-bajnokságon ezt egy kicsit a kényszer is szülte.

Jelen esetben ők a legjobbak, akikben gondolkodunk, akiket bedobtunk a mélyvízbe, de ez más kávéház. Itt tényleg a kézilabda elitje szerepel, és láttuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott az európai mezőny, és nekünk ezzel kell felvennünk a versenyt

– szögezte le.

Mivel a magyarok nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szombat délutáni sorsolás előtt a csapat az első kalapba került.

Szűkös a merítési lehetőség

Nagy László optimistán nyilatkozott, mondván, a horvátok és a svédek elleni mérkőzések is bizonyították, hogy ha fegyelmezetten, összeszedetten, viszonylag kevés hibával kézilabdázik a válogatott, akkor az utolsó pillanatig meccsben tud lenni mindenkivel.

Több tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy az utolsó tíz percek átbillenjenek a javunkra. Dolgozni kell egyénileg is, meg kollektíven is a válogatottnál, hogy sikeresebben megvívjuk ezeket a nehéz mérkőzéseket.

Meglátása szerint a merítési lehetőség talán szűkösebb, mint korábban, de egyrészt „abból főzünk, amink van”, másrészt a jelenlegi kerettagokban látnak fantáziát és potenciált.

„Itt vannak a lelkes srácok, és bár nem biztos, hogy jelenleg megütik az élkategória szintjét, de megmutatták, hogy képesek egymásért küzdeni, harcolni, és adott esetben jól is kézilabdázni. Szerencsre ebből is sokat láttunk” – mondta Nagy, aki hangsúlyozta: a játékosoknak saját magukra kell figyelniük, belőni a hétmétereseket, a tiszta ziccereket, nem elkövetni a kétperces kiállítást érő szabálytalanságokat, és akkor talán nagyobb eséllyel tudnak majd belemenni a végjátékokba.