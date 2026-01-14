Nem épült fel az Európa-bajnokságra Bánhidi Bence

Nem utazott el a férfi kézilabda Európa-bajnokságra Bánhidi Bence.
A Szeged beállója posztján a világ élmezőnyébe tartozik, mégse tud majd segíteni a magyar csapatnak. Chema Rodríguez szövetségi kapitány ugyanis kihirdette az utazó keretét, amelyből kimaradt a sérüléssel bajlódó kézilabdázó.
Bánhidi Bence térdproblémái miatt nem tudott a csapattal kiutazni az Európa-bajnokságra. A Svédországba kiutazó keret csapatkapitánya Sipos Adrián, helyettese Ligetvári Patrik
– közölte csütörtökön az MKSZ.
„Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig még időre van szüksége. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk” – idézte az M4 Sport a szövetségi kapitányt, aki még nem tudja, később becsatlakozhat-e a beálló a tornán, vagy sem.
A magyar csapat pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland ellen lép pályára a csoportkörben, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.
A magyar válogatott kerete
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum Håndball, norvég), PERGEL Andrej (BM Logroño La Rioja, spanyol)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)