„Kockáztattunk” – így rázta fel csapatát a magyarok ellen a horvát kézikapitány

Hősként ünnepli a horvát sajtó Dagur Sigurdssont, az Európa-bajnoki elődöntőbe jutott kézilabda-válogatott izlandi szövetségi kapitányát, miután a magyarok elleni, továbbjutást értő győzelemnél is hidegvérrel bele tudott nyúlni többször is a mérkőzésbe, amit csapata végül négygólos hátrányból megfordítva nyert meg.

A Jutarnji list külön cikket szentelt Sigurdsson méltatásának, kiemelték benne, hogy

azonnal időt kért, ha valami nem működött (ellenünk már a 7. percben),

bátran rotálta a csapatot mérkőzésről mérkőzésre,

meccsek közben is jó ütemben cserélt, és

valóságos pszichológus, aki higgadt, de lényegre törő félidei beszédével felrázta addig bizonytalan csapatát a magyarok ellen is.

Merthogy az 1-1-es döntetlent követően a horvátok végig szaladtak az eredmény után, és még a 35. percben is négy gól volt a magyar csapat előnye (19-15 ide). Sigurdsson közben hét a hat elleni játékra váltott, a kockáztatása bejött, Horvátország produkált egy 7-1-es rohanást, amivel megfordította a meccset és végül ki sem engedte a kezéből a győzelmet, 27-25-re nyert a rivális.

Az összefoglaló:

Kockáztattunk a létszámfölényes támadásokkal, de már régóta hátrányban voltunk. Rizikós volt a sok sérült és a fáradtság miatt, de kifizetődött. Sok problémával küzdöttünk a mérkőzésen, főleg, hogy nem kezdtünk jól, de ezzel a húzással és kemény munkával sikerült visszajönnünk

– mondta Sigurdsson a meccs után.

A tavalyi világbajnokságon ezüstérmes Horvátország Németországgal találkozik majd az elődöntőben, a másik ágon dán-izlandi párharc lesz. Magyarország végül nem tudta teljesíteni a kitűzött célt, ugyanis miután két győzelemmel kezdte az Eb-t, a következő öt meccse egyikét sem tudta megnyerni, így végül a tizedik helyen zárt.