MKSZ-elnök: a célkitűzést nem érte el, de fejlődik a kézilabda-válogatott

Malmö, 2026. január 28. A magyar csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. A magyar válogatott 27-25-re kikapott. MTI/Hegedüs Róbert
Hegedüs Róbert / MTI
Ilyés Ferenc szerint fejlődött a válogatott
Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke szerint fejlődésben van a férfiválogatott, amely a középdöntőben búcsúzott az Európa-bajnokságon.

„Csak gratuláció illeti a srácokat, hiszen óriásit küzdöttek minden mérkőzésen. Tudom, hogy ez az alap a válogatottban, de hat mérkőzés után nagyon nehéz felszívnia magát az embernek. Az utolsó meccsen is küzdöttek, és az utolsó pillanatig pariban voltak a horvátokkal” – nyilatkozta Ilyés.

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték, majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35-32-es, végül szerdán Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek.

Okozott meglepetést is a magyar csapat

Az MKSZ célkitűzése a legjobb nyolc közé jutás volt, ezt nem teljesítette a csapat, mivel a 10. vagy a 11. helyen végez majd.

„A célkitűzést nem értük el. Az volt az elvárás, hogy jussunk tovább a csoportkörből, és a középdöntőben további pontokkal számoltunk.

Szereztünk is kettőt, viszont a Svájc elleni mérkőzést nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy verhető lett volna az ellenfél, de aznap nem tudtunk olyan szinten játszani, hogy megnyerjük a találkozót, csak egy döntetlent sikerült kierőszakolni

– magyarázta az elnök.

Hozzátette, a válogatott meglepetést okozott a svédek ellen, amikor már tényleg nem számítottak rá, és a horvátok ellen is megmutatta a karakterét.

„Bátran mondhatom, hogy fejlődésben van a csapat” – állapította meg.

Lehetünk optimisták

Emlékeztetett, hogy amikor a célt kitűzték, akkor még úgy gondolták, hogy a november közepe óta térdsérüléssel bajlódó beálló, Bánhidi Bence eljut odáig a rehabilitációban, hogy segíteni tud a csapatnak, de ez nem így alakult.

Szintén felidézte, hogy elbúcsúztak három meghatározó játékostól, Lékai Mátétól, Mikler Rolandtól és Ancsin Gábortól, ezért a többieknek kellett felvenniük a kesztyűt és a ritmust.

„Azt gondolom, ez részben sikerült is. Négy fiatal már teljesen beépült és kezdőjátékosok, de most sikerült Pergel Andrejt is játékpercekkel segíteni abban, hogy a jövőben még nagyobb hasznára legyen a válogatottnak” – vélekedett.

Mivel a magyarok nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Lehetünk optimisták, hiszen pariban voltunk mindenkivel. Az első kalapba kerültünk a sorsolás előtt, és bízom benne, hogy olyan ellenfelet kapunk, amely ellen ki tudunk jutni a világbajnokságra. Ha ott mindenki egészséges lesz, akkor bizakodóak lehetünk, hogy elcsíphetjük az egyik olimpiai selejtezős helyet

– nyilatkozta Ilyés.

A magyarok lehetséges vb-selejtezős ellenfelei

Olaszország
Csehország
Bosznia-Hercegovina vagy Koszovó
Izrael vagy Georgia
Ukrajna vagy Szlovákia
Szerbia vagy Litvánia
Lengyelország vagy Lettország
Törökország vagy Románia
Görögország vagy Belgium
Finnország vagy Montenegró

 

A vb-selejtező sorsolását szombat délután tartják Herningben.

