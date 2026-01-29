Australian Open: a világelső a székbíróval veszekedett, majd lesöpörte ellenfelét a pályáról

A világelső Arina Szabalenka csütörtökön meglepően simán legyőzte Jelina Szvitolinát, ezzel bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntőjébe, ahol Jelena Ribakina lesz majd az ellenfele.

Az első helyen kiemelt fehérorosz sztárjátékos nem számíthatott könnyű meccsre ukrán riválisa ellen, aki a negyeddöntőben az amerikai Coco Gauffot verte úgy, hogy csupán három játékot veszített. A 12. helyen kiemelt Szvitolinának viszont ezúttal nem volt jó napja és nem volt egy súlycsoportban Szabalenkával, aki mindkét játszmában rendkívül keményen és pontosan játszott, és még az sem zökkentette ki, hogy a negyedik gémben volt egy vitája a székbíróval, amiből nem ő jött ki győztesen: úgy ítélték meg, hogy egy rontott, de még pályára beeső ütésnél olyan hangot adott ki, amivel megzavarta ellenfelét, a labdamenetet így Szvitolina nyerte.

A meccsen a kétszeres melbourne-i bajnok 29 nyerőt ütött riválisa 12-jével szemben, viszont ki nem kényszerített hibából kettővel kevesebbet. Szabalenka négyszer vette el Szvitolina adogatását, és csupán egyszer, a második szett legelején veszítette el a sajátját.

A 27 éves világelső sorozatban negyedik alkalommal jutott fináléba az év első Grand Slam-versenyén, az open éra kezdete óta erre korábban csak Evonne Goolagong és Martina Hingis volt képes a nőknél.

Szabalenka 2023-ban és 2024-ben megnyerte a tornát.

A második Grand Slamjére hajtó Ribakina jön a döntőben

Jelena Ribakina is két játszmában harcolta ki a döntőben való szereplést, ő Jessica Pegulát verte.

Az ötödik helyen rangsorolt kazah játékos jól kezdte a találkozót, gyorsan elhúzott 3:0-ra, majd onnan magabiztos adogatójátékokkal menetelt el a szettgyőzelemig.

Amerikai riválisa a nyitójátszmában sokat rontott és láthatóan kissé frusztrálttá vált, ezen a helyzeten pedig úgy tűnt, a folytatásra sem tud változtatni, Ribakina ugyanis megint gyorsan brékelőnybe került. Pegula ekkor összekapta magát és azonnal egyenlített, de a gyenge adogatásai után 3:2-nél már újra a kazah volt előnyben. Ribakina ezek után egyértelműen fölénybe került és különösen saját adogatásánál játszott meggyőzően, viszont 5:4-nél képtelen volt kiszerválni a mérkőzést, majd miután megint elvette Pegula adogatását, 6:5-nél újra megremegett a keze.

A második játszmáról így a rövidítés döntött, amely ugyanolyan hullámzó volt, amilyen a szett korábbi szakasza. Sok minibrék „színesítette” a játékot és bár 6-5-nél Pegula a játszmáért adogatott, ám hibázott, Ribakina pedig végül 9-7-re megnyerte a tie-breaket és ezzel – 1 óra 42 perc alatt – a mérkőzést is.

A 2022-es wimbledoni torna győztese 2023 után jutott ismét döntőbe Melbourne-ben, ahol most is Arina Szabalenka lesz az ellenfele.