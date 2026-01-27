teniszsportaustralian open 2026australian open
Hiába akart elbújni, a kamera végig vette az Australian Openről kieső teniszező dühkitörését

A dühöngő Coco Gauff, miután kiesett az Australian Openről.
2026. 01. 27. 12:16
Az ukrán Jelina Szvitolina meglepően simán verte az amerikai Coco Gauffot a nők második keddi negyeddöntőjében az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 12. helyen kiemelt játékos elképesztő formában kezdett, a nyitószettben négyszer is elvette a kétszeres Grand Slam-bajnok Gauff adogatását, míg a sajátját csak egyszer vesztette el. A folytatásban a francia Gael Monfils felesége már 6:1, 3:0-ra is vezetett, és végül mindössze 59 percet töltött a pályán úgy, hogy ászokban 5/0-lal, kettős hibákban 0/5-tel, rontott ütésekben pedig 16/26-tal bizonyult jobbnak.

A mérkőzés összefoglalója:

A csalódott Gauff a meccset követően elvonult a kíváncsi szemek elől és az öltözőfolyosón, az ütőjén töltött ki a dühét, amit több ütéssel tört össze – pechjére egy kamera így is rögzítette a dühkitörését.

A 31 éves, első Australian Open-elődöntőjére készülő Szvitolina csütörtökön a világelső, kétszeres AO-bajnok Arina Szabalenkával találkozik.

Női negyeddöntők, Australian Open

Szvitolina (ukrán, 12.)-Gauff (amerikai, 3.) 6:1, 6:2

Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Jovic (amerikai, 29.) 6:3, 6:0

