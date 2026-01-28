A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic egyetért Coco Gauffal abban, hogy több teret kellene hagyni a teniszezőknek az Australian Openen, de úgy érzi, ezt a trendet már nem lehet visszafordítani.

Gauff kedden, a negyeddöntőben esett ki a tornáról, miután úgy kapott ki Jelina Szvitolinától, hogy mindössze három gémet nyert meg a mérkőzésen. Az amerikai játékos aztán a kíváncsi szemekelől elvonulva, az ütőjén vezette le a frusztrációját, azonban egy kamera rögzítette, ahogyan a földet püföli és így mindenki láthatta a történteket. Gauff később azt mondta, nem bánja, de felvetette, hogy beszélni kellene arról, hogy már mindenhol kamerák vannak.

Meg kellene húzni a határokat

„Láttam mi történt Cocóval a meccs után és teljesen megértem. Tudom milyen érzés, én is törtem már ütőt karrierem során, frusztrált, ha nem ment jól a játék egy mérkőzésen. Egyetértek vele, elég szomorú, hogy manapság már nem lehet félrevonulni, elbújni és úgy dühöngeni, hogy azt nem veszi videóra senki.

De olyan világot élünk, amikor a tartalom határoz meg mindent, szóval ez egy mélyebb probléma. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a trendet vissza lehet fordítani és leszerelnék a kamerákat. Sőt, egyre több van az igazat megvallva. Meglep, hogy a zuhanyzóba még nem szereltek fel kamerákat. Gondolom ez a következő lépés – bár ellene vagyok.

Meg kellene húzni a határokat, de a kereslet határozza meg a piacot. Az emberek kíváncsiak arra, hogyan melegítünk be, mit beszélünk az edzőnkkel, hogyan végezzük a rehabilitációs gyakorlatokat, ahogyan autóval megérkezünk a csarnokhoz” – magyarázta a tízszeres Australian Open-győztes szerb, aki úgy jutott tovább az elődöntőbe, hogy az ellene kétszettes előnyben lévő Lorenzo Musetti megsérült és feladta a meccsét.

Mint az állatkertben

A negyeddöntőben búcsúzó Iga Swiatek sajtótájékoztatóján is előjött a kameratéma, a lengyel játékosnak pedig elég határozott véleménye volt.

A kérdés már az, hogy teniszezők vagyunk vagy inkább állatkertben élő állatok, akiknél azt nézik épp, hogyan kakilnak? Oké, ez nyilván túlzás volt, de azért jó lenne, ha lenne egy kis magánéletünk nekünk is

– mondta Swiatek.