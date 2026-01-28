Erre nem kapott hetest a magyar válogatott – videón a jelenet, amin minden kézis vitázik

A magyar kézilabda-válogatott remek játékkal 32-32-es döntetlent harcolt ki a társházigazda Svédország ellen kedden, az Európa-bajnoki középdöntő harmadik fordulójában.

Az utolsó percben a győzelem megszerzésére is esélye nyílt a mieinknek, ám Szita Zoltán összeütközött Hampus Wannével, ezért nem tudott kapura lőni. A bírók úgy látták, hogy a magyar kézis belement a svéd védőbe. Andreas Palickának ezután csak másodpercei maradtak, a veterán kapus pedig szerencsére nem dobott pontosan. Az igazán érdekes azonban az, hogy 60 perc után még kiment videózni a két bíró, majd annak ellenére, hogy úgy tűnt, Wanne a hatoson belül védekezett, mégsem kapott büntetőt Magyarország.

Az eset 5:14-től látható az összefoglalóban:

A jelenet nagy felháborodást keltett, az európai szövetség (EHF) közösségi oldalai tele vannak felháborodott szurkolók kommentjeivel, akik a VAR létjogosultságát is megkérdőjelezték. Ráadásul nem csak a csalódott magyarok lepték el az oldalakat, hanem rengeteg különböző nemzetiségű kézilabdarajongó. De nem csak ők foglalkoztak a témával, az egykori játékosból lett szakíró, Rasmus Boysen is értetlenül állt a döntés előtt.

Megint micsoda őrült kézimeccs! Véleményem szerint ezért kétségtelenül hétméteres járt volna Magyarországnak

– írta az oldalán.

What a crazy handball match once again! This is in my opinion without a doubt a 7 meter for Hungary.#handball pic.twitter.com/RlZUwwwKad — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 27, 2026

Ez persze nem változtat a szikár tényeken: Magyarország nem lesz a legjobb nyolc között, amely a tornát megelőzően célja volt. Szerdán zárul az Európa-bajnokság a válogatott számára, Horvátország ellen 18 órától lép pályára Chema Rodríguez csapata.