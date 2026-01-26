férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
Ilyen még soha nem történt kézilabda Európa-bajnokságon

Albin Lagergren (balra), Bjarki Mar Elisson (középen) és Haukur Thrastarson jobbra) a kézilabda Eb-n.
Johan Nilsson / TT / TT News Agency / AFP
24.hu
2026. 01. 26. 03:49
Johan Nilsson / TT / TT News Agency / AFP
Izland kézilabdacsapata vasárnap meglepetésre 35-27-re legyőzte az eddig százszázalékos Svédországot a férfi Európa-bajnokság magyar érdekeltségű középdöntő-csoportjának második fordulójában. A társrendező svédek egyszer sem vezettek a mérkőzésen, de ennél is izgalmasabb tény, hogy

ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után nincs veretlen csapat.

A csoport másik két mérkőzésén Szlovénia 35-32-re verte sajnos a mieinket, így elszállt az esély az elődöntőre matematikailag is. Horvátország viszont 28-24-re legyőzte Svájcot, így az utolsó két meccset meg kéne nyernie a magyaroknak ahhoz, hogy teljesítsék a torna előtt kitűzött célt, a legjobb nyolc közé jutást.

Eredmények – Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, II. csoport

Horvátország-Svájc 28-24 (13-11)

Izland-Svédország 35-27 (18-12)

Szlovénia-Magyarország 35-32 (15-17)

Az állás:

1. Izland 4 pont (88-80),

2. Svédország 4 (95-91),

3. Szlovénia 4 (104-102),

4. Horvátország 4 (83-86),

5. MAGYARORSZÁG 1 (84-88),

6. Svájc 1 (88-95)

Magyar kézilabda-válogatott.
„Ki kell mondani, megérdemelten nyert Szlovénia”
A magyar kézilabda-válogatott tagjai elismerték, hogy az ellenfél megérdemelten győzte le őket a középdöntő második fordulójában.

