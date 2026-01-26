Ilyen még soha nem történt kézilabda Európa-bajnokságon

Izland kézilabdacsapata vasárnap meglepetésre 35-27-re legyőzte az eddig százszázalékos Svédországot a férfi Európa-bajnokság magyar érdekeltségű középdöntő-csoportjának második fordulójában. A társrendező svédek egyszer sem vezettek a mérkőzésen, de ennél is izgalmasabb tény, hogy

ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után nincs veretlen csapat.

A csoport másik két mérkőzésén Szlovénia 35-32-re verte sajnos a mieinket, így elszállt az esély az elődöntőre matematikailag is. Horvátország viszont 28-24-re legyőzte Svájcot, így az utolsó két meccset meg kéne nyernie a magyaroknak ahhoz, hogy teljesítsék a torna előtt kitűzött célt, a legjobb nyolc közé jutást.

Eredmények – Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, II. csoport Horvátország-Svájc 28-24 (13-11) Izland-Svédország 35-27 (18-12) Szlovénia-Magyarország 35-32 (15-17) Az állás: 1. Izland 4 pont (88-80), 2. Svédország 4 (95-91), 3. Szlovénia 4 (104-102), 4. Horvátország 4 (83-86), 5. MAGYARORSZÁG 1 (84-88), 6. Svájc 1 (88-95)