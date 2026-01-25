Vogel Soma: a magyar-szerb párharc keményebb, mint az El Clásico

A magyar férfi vízilabda-válogatott vasárnap este 20 óra 30 perctől a házigazda Szerbia ellen játszik Európa-bajnoki döntőt a Beogradszka Arenában.

Varga Zsolt szövetségi kapitány 2022-es kinevezése óta a 2022-es Eb, a 2023-as, illetve a 2025-ös világbajnokság után ez a negyedik alkalom, hogy az adott torna aranyérméért száll vízbe a válogatott.

Vízilabda El Clásico

Abban nőttünk fel, hogy a magyar–szerb párharc olyan, mint az El Clásico, sőt, sokkal keményebb. Ez lesz a szerbek elleni első döntőm, különleges élmény lesz, főleg itt, Belgrádban

– hasonlította a Barcelona-Real Madrid labdarúgó mérkőzésekhez a kapus, Vogel Soma a vasárnapi döntöt, ahol minden bizonnyal telt ház lesz, közel 20 ezer néző lesz.

A Nemzeti Sport helyszínen lévő riporterének Vogel elárulta azt is, hogy a várhatóan pokoli hangulat ellenére sem készülnek különösebben rá a meccsre, mert

Ilyen közegben játszani mindig élmény, még akkor is, ha a döntő többség a szerbeknek szurkol. Az egyetlen hátrány talán, hogy egymást kicsit nehezebben halljuk a medencében, és a partról érkező utasítások sem jutnak el hozzánk, erre kell majd hangsúlyt fektetnünk, hogy még többet és hangosabban beszéljünk, és figyeljünk egymásra.

Sportszerű magyarok

Fontos szombati fejlemény, hogy bár a szerb centert, Nikola Jaksicsot pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ami ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség fellebbezése után a háromszoros olimpiai bajnok mégis játszhat a vasárnapi döntőben ellenünk.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem. Az eset, bár piros lapot érdemelt, megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy

jogtalanul senkit se érjen hátrány – valljuk ezt akkor is, amikor talán a magyar csapatnak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett

– nyilatkozta a háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamás, a nemzetközi döntéshozó bizottság tagja az esettel kapcsolatban.

Az elmúlt négy Európa-bajnokságon Magyarország mindannyiszor bejutott a legjobb négy közé, háromszor a döntőben is játszott, legutóbb 2020-ban, Budapesten nyert.