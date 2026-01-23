A kulcsemberét elvesztő Szerbiával döntőzik a magyar pólóválogatott

A magyar után a házigazda olimpiai bajnok szerb válogatott jutott fináléba a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Pénteken a második elődöntőben a hazaiak több mint 12 ezer néző előtt nagyon simán, 17-13-ra nyertek az olaszok ellen. A szerbek győzelme ugyanakkor vezéráldozattal is járt, ugyanis a csapatkapitány Nikola Jaksicot ütésért cserével végleg kiállították,

ez pedig automatikus eltiltást von maga után, így a Ferencváros korábbi játékosa, aki 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a zöld-fehérekkel, nem játszhat a vasárnapi döntőben.

Az olaszok elleni összecsapás legjobbja a BL-címvédő FTC jelenlegi klasszisa, Dusan Mandic volt, aki öt lövésből négy gólt szerzett. A magyar és a szerb válogatott január 18-án, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15-14-re győztek.

12 év után lesz újra magyar-szerb döntő

A magyar és a szerb csapat 2014 után találkozik újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek szerezték meg az aranyérmet. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrik medencébe, a rekorder magyarok a 14. aranyérmüket szerezhetik meg, míg a szerbek hazai környezetben a harmadik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a kilencedik elsőségükre hajtanak.