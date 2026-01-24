vízilabdamagyar férfi vízilabda-válogatottszerb férfi vízilabda-válogatottnikola jaksic
Fair play: a magyarok sem akarták, hogy eltiltsák a szerb pólósok csapatkapitányát

Nikola Jaksic vízilabda szerbia Andreas SOLARO / AFP
Andreas SOLARO / AFP
Nikola Jaksic ott lehet a vasárnapi döntőben
2026. 01. 24. 17:29
Mégis vízbe ugorhat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében a magyarok ellen a házigazda szerbek csapatkapitánya, Nikola Jaksic.

A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt.

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazda akkor 15-14-re győzött. A 29 éves Jaksic – aki korábban Magyarországon is légióskodott és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.

Jogtalanul senkit ne érjen hátrány

A döntéssel Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke, illetve Molnár Tamás, a döntést meghozó testület tagja is egyetért.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás.

Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány – valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett

– idézte az MVLSZ közleménye Molnár Tamást.

„A magyar válogatott számára sosem lehet kérdés, hogy mi mindig tiszta körülmények között szeretünk megküzdeni az ellenfelekkel. Talán sokan örültek volna, ha egy meghatározó játékosa nélkül mérkőznénk meg a szerb válogatottal a döntőben, de a fair play szellemében elfogadjuk a bizottság döntését. Hiszünk abban, hogy holnap a döntő valamennyi résztvevője ugyanezt az elvet fogja vallani” – hangsúlyozta Madaras Norbert.

A magyar-szerb finálét vasárnap 20.30 órától rendezik.

Belgrád, 2026. január 14. Vogel Soma kapus a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én. A magyar válogatott 21-6-ra győzött. MTI/Czeglédi Zsolt
Az Eb-döntőben igazi El Clásicóra készül a magyar pólóválogatott kapusa
Vogel Soma szerint az ő generációja a magyar–szerb meccseken nőtt fel.

