Elkapták a drogbárónak tartott egykori olimpikon snowboardost

Kash Patel, az FBI igazgatója pénteken jelentette be, hogy letartóztatták Ryan James Weddinget, a kanadaiak egykori snowboardosát, akit a Szövetségi Nyomozóiroda egy éve már a legkeresettebb bűnözők top10-es listáján tartott nyilván.

Az egykori olimpikonról azt feltételezték, hogy Mexikóban él a Sinaloa-kartell védelme alatt, amelyet a világ egyik legtermékenyebb és legerőszakosabb kábítószer-kereskedő szervezetének tartanak, amelynek a bevétele a becslések szerint évi több mint 1 milliárd dollár.

De Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze azt állította, hogy Wedding gyilkosságban is érintett lehetett.

Kanada is besegített a nyomozásb

„Egyetlen ügynökség vagy nemzet sem képes egyedül felvenni a harcot a nemzetközi szervezett bűnözéssel” – mondta Mike Duheme, a nyomozásban segédkező kanadai rendőrség (RCMP) vezetője.

„Végre kijelenthetjük, hogy közösségeink, országaink sokkal biztonságosabbak Ryan Wedding letartóztatásával” – tette hozzá.

Wedding várhatóan hétfőn jelenik meg először a bíróságon Los Angelesben.

A hatóságok korlátozott részleteket hoztak nyilvánosságra Wedding elfogásáról, csupán annyit mondtak, hogy letartóztatása csütörtök este történt Mexikóvárosban.

Feladhatta magát

Omar García Harfuch mexikói belbiztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében annyit közölt, hogy Kash Patel csütörtökön Mexikóvárosban járt, és két, az FBI top10-es listáján szereplő szökevényt magával vitt.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Ugyan a letartóztatottakat nem nevezte meg, de azt elárulta, hogy az egyikük egy kanadai állampolgár, aki önként megadta magát az Egyesült Államok mexikói nagykövetségén.

Ryan Weddinget egykoron az egyik legtehetségesebb snowbordosnak tartották, de be kellett érnie a juniorként szerzett vb-ezüsttel, és vb-bronzzal. A 2002-es téli olimpián még ő képviselte Kanadát, de azután visszavonult, és szép lassan a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben talált otthonra.