Elkapták a drogbárónak tartott egykori olimpikon snowboardost

14 Feb 2002: Ryan Wedding of Canada competes in the qualifying round of the men's parallel giant slalom snowboarding event during the Salt Lake City Winter Olympic Games at the Park City Mountain Resort in Park City, Utah. DIGITAL IMAGE. Mandatory Credit:
Adam Pretty / Getty Images
Amikor még sportolt: Ryan Wedding a 2002-es téli olimpián
2026. 01. 24. 09:52
Letartóztatták Ryan Weddinget, a drogbárónak tartott egykori olimpikont. A kanadaiak egykori snowboardosát azzal vádolják, hogy egy bűnszervezet működését felügyelte, és a kábítószer-kereskedelemből származó, tisztára mosott bevételből gazdagodott meg.

Kash Patel, az FBI igazgatója pénteken jelentette be, hogy letartóztatták Ryan James Weddinget, a kanadaiak egykori snowboardosát, akit a Szövetségi Nyomozóiroda egy éve már a legkeresettebb bűnözők top10-es listáján tartott nyilván.

Az egykori olimpikonról azt feltételezték, hogy Mexikóban él a Sinaloa-kartell védelme alatt, amelyet a világ egyik legtermékenyebb és legerőszakosabb kábítószer-kereskedő szervezetének tartanak, amelynek a bevétele a becslések szerint évi több mint 1 milliárd dollár.

De Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze azt állította, hogy Wedding gyilkosságban is érintett lehetett.

Kanada is besegített a nyomozásb

„Egyetlen ügynökség vagy nemzet sem képes egyedül felvenni a harcot a nemzetközi szervezett bűnözéssel” – mondta Mike Duheme, a nyomozásban segédkező kanadai rendőrség (RCMP) vezetője.

„Végre kijelenthetjük, hogy közösségeink, országaink sokkal biztonságosabbak Ryan Wedding letartóztatásával” – tette hozzá.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 19: A reward poster for the arrest of Ryan James Wedding is visible following a news conference announcing the indictment of a former Olympic snowboarder Ryan Wedding, charging him with murder and money laundering in connection to a drug trafficking organization at the Justice Department on November 19, 2025 in Washington, DC. The Justice Department announced a fifteen-million-dollar reward for information leading to the arrest of Ryan James Wedding, the leader of a criminal drug organization who smuggled large quantities of cocaine through Colombia and Mexico for distribution in the United States and Canada. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wedding várhatóan hétfőn jelenik meg először a bíróságon Los Angelesben.

A hatóságok korlátozott részleteket hoztak nyilvánosságra Wedding elfogásáról, csupán annyit mondtak, hogy letartóztatása csütörtök este történt Mexikóvárosban.

Feladhatta magát

Omar García Harfuch mexikói belbiztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében annyit közölt, hogy Kash Patel csütörtökön Mexikóvárosban járt, és két, az FBI top10-es listáján szereplő szökevényt magával vitt.

Ugyan a letartóztatottakat nem nevezte meg, de azt elárulta, hogy az egyikük egy kanadai állampolgár, aki önként megadta magát az Egyesült Államok mexikói nagykövetségén.

Ryan Weddinget egykoron az egyik legtehetségesebb snowbordosnak tartották, de be kellett érnie a juniorként szerzett vb-ezüsttel, és vb-bronzzal. A 2002-es téli olimpián még ő képviselte Kanadát, de azután visszavonult, és szép lassan a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben talált otthonra.

