Olimpikonból gyilkos narkoterrorista: új képet tett közzé az FBI a tíz legkeresettebb szökevény egyikéről

Fiatalon minden bizonnyal nem ilyen karrierről álmodott Ryan James Wedding, akit az egyik legtehetségesebb snowbordosnak tartottak egykoron, de be kellett érnie a juniorként szerzett vb-ezüsttel, és vb-bronzzal. A 2002-es téli olimpián még ő képviselte Kanadát, de azután visszavonult, és szép lassan a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben talált otthonra.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

Ahogy arról márciusban már beszámoltunk, Wedding bekerült az FBI legkeresettebb bűnözőinek tizes listájára, és 10 millió dollár nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére.

Eltelt kilenc hónap, de egy tapodtat sem haladt a nyomozás, a szövetségi ügynökök arra hivatkoznak, hogy Wedding folyamatosan megpróbálja megváltoztatni a külsejét, hogy elkerülje az elfogást.

Új fotó, új remény

Az FBI most közzétett egy új képet az egykori snowboardosról, azt állítva, hogy a fotó a tavaly nyári, mexikói tartózkodása alatt készült.

Weddinget a világ egyik legnagyobb kokaincsempészeként tartanak számon, akit már „modern Pablo Escobarként” emlegetnek. A vérdíj már 15 millió dollár – ennyit kap az a személy, aki hasznos információval látja el a hatóságokat.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze azt állítja, hogy Wedding gyilkosságban is érintett, miatta fordulhatott elő, hogy meggyilkoltak egy szövetségi tanút.

A korábbi olimpikon 7000 dollárt fizetett a későbbi áldozatképeiért, aki ellene készült vallomást tenni, és a fotókat 2024 októberében közzétette egy álhírportálon. A tanút 2025 januárjában gyilkolták meg Medellínben.

Az FBI szerint minden jel arra utal, hogy Wedding jelenleg Mexikóban él a Sinaloa-kartell védelme alatt, amelyet a világ egyik legtermékenyebb és legerőszakosabb kábítószer-kereskedő szervezetének tartanak, amelynek a bevétele a becslések szerint évi több mint 1 milliárd dollár.