Dráma Melbourne-ben: kerekesszékben vitték le a teniszezőt az AusOpenen

Az ausztrál Priscilla Hon elleni mérkőzés már a döntő szettnél járt, amikor 6:1, 4:6, 3:3-as állásnál Stakusic először a földre rogyott. Behajlította a remegő bal lábát, miközben a bíró a segítségére sietett.

A 21 éves játékos rövid ápolás után megpróbálta folytatni a mérkőzést, de a görcs miatt nem tudott rendesen mozogni. További három elvesztett pont után ismét a székéhez sántikált, további kezelést kapott, és a nyilvánvaló fájdalmai ellenére ismét visszatért a pályára.

Marina Stakusic was forced to leave the court in a wheelchair after suffering an injury 🤕 Superb sportsmanship from opponent Priscilla Hon, who helped every step of the way 💙 pic.twitter.com/kwfMDU2JOj — TNT Sports (@tntsports) January 19, 2026

A harmadik szett 3:5-ös állásánál aztán lefeküdt, és ezúttal segítség nélkül már nem is tudott felkelni.

Az orvosi személyzet és Hon – aki korábban többször is érdeklődött Stakusic hogyléte felől – segítségével kerekesszékbe emelték, és úgy tolták le a pályáról.

Az ausztrál riválisa közben végig ott volt mellette, és, miután a videofelvétel szerint Stakusic be sem tudta hajlítani a lábát, Hon a kerekesszék előtt haladva tartotta a fájó végtagot, miközben a melbourne-i közönség megtapsolta a jelenetet.