Dráma Melbourne-ben: kerekesszékben vitték le a teniszezőt az AusOpenen

Marina Stakusic kerekesszékben hagyta el a teniszpályát az Australian Openen Canada's Marina Stakusic (L) reacts in a wheelchair as she retires due to an injury while playing against Australia's Priscilla Hon (R) during their women's singles match on day two of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 19, 2026.
IZHAR KHAN / AFP
24.hu
2026. 01. 20. 15:12
IZHAR KHAN / AFP
Aggasztó jelenetek játszódtak le az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában, miután a kanadai Marina Stakusic olyan súlyos, görcsös fájdalmaktól szenvedett, hogy kerekesszékbe kellett emelni, és csak úgy hagyhatta el a pályát.

Az ausztrál Priscilla Hon elleni mérkőzés már a döntő szettnél járt, amikor 6:1, 4:6, 3:3-as állásnál Stakusic először a földre rogyott. Behajlította a remegő bal lábát, miközben a bíró a segítségére sietett.

A 21 éves játékos rövid ápolás után megpróbálta folytatni a mérkőzést, de a görcs miatt nem tudott rendesen mozogni. További három elvesztett pont után ismét a székéhez sántikált, további kezelést kapott, és a nyilvánvaló fájdalmai ellenére ismét visszatért a pályára.

A harmadik szett 3:5-ös állásánál aztán lefeküdt, és ezúttal segítség nélkül már nem is tudott felkelni.

Az orvosi személyzet és Hon – aki korábban többször is érdeklődött Stakusic hogyléte felől – segítségével kerekesszékbe emelték, és úgy tolták le a pályáról.

Az ausztrál riválisa közben végig ott volt mellette, és, miután a videofelvétel szerint Stakusic be sem tudta hajlítani a lábát, Hon a kerekesszék előtt haladva tartotta a fájó végtagot, miközben a melbourne-i közönség megtapsolta a jelenetet.

