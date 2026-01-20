sportkézilabdakézilabda ebférfi kézi eb 2026
A következő élő közvetítés része Két piros lap és elképesztő küzdelem után kapott ki először a magyar kéziválogatott az Eb-n

Két piros lap, küzdés, rohanás és kőkemény harc után kapott ki először a kéziválogatott az Eb-n

Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
Hegedüs Róbert / MTI
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
admin Aranyossy Áron
2026. 01. 20. 22:25
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
Hegedüs Róbert / MTI
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)

Jól kezdte az első félidőt a magyar kézilabda-válogatott Izland ellen, de végül rohannia kellett az eredmény után. Félidőre 14-14-gyel vonultak a felek, de a folytatásban is rendre a skandinávok léptek el. Előbb az ellenfelünktől, majd tőlünk is kiküldtek piros lappal egy-egy játékost, a körömrágós hajrában viszont végül jobban jött ki Izland a meccsből.

Vissza a közvetítéshez
Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

Friss

Népszerű

Összes
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
Két piros lap és elképesztő küzdelem után kapott ki először a magyar kéziválogatott az Eb-n
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik