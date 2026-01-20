Jól kezdte az első félidőt a magyar kézilabda-válogatott Izland ellen, de végül rohannia kellett az eredmény után. Félidőre 14-14-gyel vonultak a felek, de a folytatásban is rendre a skandinávok léptek el. Előbb az ellenfelünktől, majd tőlünk is kiküldtek piros lappal egy-egy játékost, a körömrágós hajrában viszont végül jobban jött ki Izland a meccsből.
A következő élő közvetítés része Két piros lap és elképesztő küzdelem után kapott ki először a magyar kéziválogatott az Eb-n
Két piros lap, küzdés, rohanás és kőkemény harc után kapott ki először a kéziválogatott az Eb-n
Hegedüs Róbert / MTI
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
Hegedüs Róbert / MTI
Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!