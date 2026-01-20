Két piros lap, küzdés, rohanás és kőkemény harc után kapott ki először a kéziválogatott az Eb-n

Jól kezdte az első félidőt a magyar kézilabda-válogatott Izland ellen, de végül rohannia kellett az eredmény után. Félidőre 14-14-gyel vonultak a felek, de a folytatásban is rendre a skandinávok léptek el. Előbb az ellenfelünktől, majd tőlünk is kiküldtek piros lappal egy-egy játékost, a körömrágós hajrában viszont végül jobban jött ki Izland a meccsből.