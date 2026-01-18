Magánéleti okok miatt három meccs után távozik az NB I-es kézicsapat légiósa

Közös megegyezéssel távozik a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapatától Bevelyn Eghianruwa. Az Európa Ligában csoportkörös együttes vasárnap honlapján számolt be arról, hogy az olasz átlövő az elmúlt időszakban sérüléssel is küzdött, ezért nem is tudott érdemben pályára lépni az MKC színeiben.

Ennek ellenére végig példamutató, professzionális hozzáállással segítette a csapat munkáját. Magánéleti okok miatt jelezte hazatérési szándékát, amelyet klubunk megértéssel fogadott

– emelte ki a klubhonlap.

Három NB I-es mérkőzésen játszott

A 23 éves játékos a bemutatkozó videójában elmondta, hogy középiskolában ismerkedett meg a sportággal, eleinte beálló volt, de pár évvel ezelőtt ő maga is váltani akart, mert úgy érezte, nagyobb felelősség hárul az átlövőkre és ki akarta venni ebből a részét. Végül három mérkőzés jutott neki Mosonmagyaróváron: