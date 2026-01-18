Háfra Noémi október óta nem játszott, klubja helyzetjelentést adott most róla

Térdsérülése után hamarosan újra edzésbe állhat Háfra Noémi, a női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár 78-szoros válogatott balátlövője.

Az Európa Ligában csoportkörös óvári klub beszámolója szerint

a junior világbajnoknak korábban keresztszalag-sérülése volt, amely a műtét és a felépülés során degeneratív elváltozásokat okozott.

Felépülése a tervek szerint halad, az utolsó orvosi vizsgálat után visszatérhet az edzésekhez, írja az mkcse.hu.

Háfra az előző szezonban, váci színekben 23 bajnokin és két kupameccsen játszott, ezeken összesen 59 gólt szerzett a szövetség oldalán elérhető adatlapja szerint. A Mosonmagyaróvárban öt bajnokija van eddig, tizenhárom alkalommal talált be, október közepén lépett pályára legutóbb.

Játszott a Fradiban és a Győrben is

Az egész ország megtanulta Háfra Noémi nevét, amikor a 2018-as Európa-bajnokságon az utolsó pillanatban dobott győztes gólt a németek elleni középdöntős mérkőzésen. Beválasztották később a torna álomcsapatába is az akkor 19 éves játékost, aki a 2021-es olimpiát is megjárta a válogatottal.

Klubszinten 2014 és 2021 között játszott a Ferencvárosban, amellyel két bajnoki címet is nyert. Később azt mondta honlapunknak, hogy mentális és lelki válságban volt, amikor távozott a klubtól, újra meg kellett szeretnie azt, amit csinál. Ferencvárosi edzője, Elek Gábor később a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, megbánta, ahogy menedzselték Háfrát az FTC-nél.

Elkényeztettük. Nagyon hirtelen került nagyon-nagyon magas polcra, és onnantól annak akart megfelelni

– mondta Elek.

Háfra a Fradiból a rivális Győrhöz igazolt, az ETO azonban többször is kölcsönadta őt, előbb a dán Odensének, ahol egy BL-meccsen súlyos térdsérülést szenvedett, saját elmondása szerint szinte újra kellett tanulnia járni. Megfordult a montenegrói Buducnostnál, majd a német Bietigheimnél is, amellyel német bajnoki címet és BL-ezüstöt nyert. A német klub Ludwigsburggá vált, akkor lett végleg a játékosa az átlövő, ám végül kevés játéklehetőséget kapott, így 2024 őszén hazatért és lett a Vác, majd 2025 nyarán a Mosonmagyaróvár játékosa.

Még két sérültje van a csapatnak

A mosonmagyaróvári klub további két játékosról adott helyzetjelentést: