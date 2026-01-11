teniszsportdanyiil medvegyevfucsovics márton
Fucsovics legyőzője úgy halmozza a tornagyőzelmeket, ahogy senki más

Bradley Kanaris/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 01. 11. 12:20
Bradley Kanaris/Getty Images

Brisbane-ben az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev nyerte meg a tornát. A 2021-ben US Open-bajnok, első helyen kiemelt Medvegyev az amerikai Brandon Nakashimával csapott össze a vasárnapi döntőben és két szettben, 6:2, 7:6 (7-1)-re győzött.

Ez volt pályafutása 22. trófeája az ATP körversenyén, de egészen kivételes módon

a tornagyőzelmeit 22 különböző helyszínen aratta.

Az Opta szerint 48 olyan játékos van az Open-érában, akik legalább 20 ATP-tornagyőzelemig jutottak karrierjük során. Közülük Medvegyev az egyedüli, aki egyszer sem tudott duplázni.

