Fucsovics legyőzője úgy halmozza a tornagyőzelmeket, ahogy senki más

Brisbane-ben az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev nyerte meg a tornát. A 2021-ben US Open-bajnok, első helyen kiemelt Medvegyev az amerikai Brandon Nakashimával csapott össze a vasárnapi döntőben és két szettben, 6:2, 7:6 (7-1)-re győzött.

Ez volt pályafutása 22. trófeája az ATP körversenyén, de egészen kivételes módon

a tornagyőzelmeit 22 különböző helyszínen aratta.

MEDDY MAKES IT TWENTY 🏆@DaniilMedwed gets past Nakashima 6-2 7-6 to reach 20th hard-court title of his career!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/jJfYTARKB9 — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2026

Az Opta szerint 48 olyan játékos van az Open-érában, akik legalább 20 ATP-tornagyőzelemig jutottak karrierjük során. Közülük Medvegyev az egyedüli, aki egyszer sem tudott duplázni.