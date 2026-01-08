Hihetetlen teniszmeccs: profi versenyen indult, a labdát sem találta el a játékos

Hajar Abdelkader szabadkártyával elindult egy kenyai teniszversenyen, ahol 6-0, 6-0-ra kikapott. Ez önmagában nem lenne hír, de az egyiptomi játékosnak az is gondot okozott, hogy eltalálja a labdát.

Nem épp a legjobb hírnevet szerezte magának az ITF kenyai W35-ös, 30 ezer dollár összdíjazású női tornája. Az első fordulóban ugyanis pályára lépett Abdelkader, aki szabadkártyával indult, de úgy tűnt, mint aki még nem fogott ütőt a kezében. Sokszor tényleg nem találta el a labdát, és összesen húsz kettős hibát ütött a szerváinál, ami döbbenetes szám. Az adatlapja szerint a 21 éves Abdelkader 14 éves kora óta teniszezik, de ez volt az első tornája.

Az egész meccsen három labdamenetet nyert meg, abból kettőt ráadásul ugyanabban a játékban. Adogatóként nem volt nyert pontja.

A német Lorena Schaedel, a világranglista 1024. helyezettje mindössze 37 perc alatt nyerte meg 6-0, 6-0-ra a meccset.

Hajar Abdelkader entered a low level tennis tournament in Africa as a wild card She might be the single worst athlete we’ve ever seen pic.twitter.com/pHb6Tzz14m — Barstool Sports (@barstoolsports) January 7, 2026

A tenisz etikai szervezete, az International Tennis Integrity Agency (ITIA) szigorúan tiltja a szabadkártyák eladását a tenisztornák mindegyik szintjén, jegyzi meg cikkében a Daily Mail. A lap szerint a szabadkártyákat olyan ígéretes, regionális játékosoknak szánják, akik egyébként nem jutottak volna be a sorsolásba, és Abdelkader feltehetően azért kapta meg a szabadkártyát, mert egy kenyai játékos röviddel a verseny kezdete előtt visszalépett, így a sorsoláson egy hely megüresedett, amelyet későn kellett betölteni.