Úgy tűnt, hogy Veszprémbe igazol a világklasszis, végül mégis Berlin lett belőle

A német élvonalbeli kézilabda-bajnokságban szereplő Füchse Berlin bejelentette, hogy szerződteti Dika Memet.

Sokáig tartotta magát a hír, hogy a Veszprémhez csatlakozik majd olimpiai, a világ- és Európa-bajnok, 3-szoros Bajnokok Ligája-győztes átlövő, ám a jelek szerint mégsem így alakult a sorsa. A bejelentés szerint a francia kézis 2027 nyarán csatlakozik a Füchse Berlinhez, a szerződése pedig 2031-ig lesz érvényes.

Rendkívül komoly csapat épül a német fővárosban, mert a világ- és olimpiai bajnok Simon Pytlick a Flensburgtól szintén 2027 nyarán érkezik, Mathias Gidsel pedig eleve a csapat játékosa más.