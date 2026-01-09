sportkézilabdafüchse berlindika mem
Úgy tűnt, hogy Veszprémbe igazol a világklasszis, végül mégis Berlin lett belőle

Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
2026. 01. 09. 16:32
Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

A német élvonalbeli kézilabda-bajnokságban szereplő Füchse Berlin bejelentette, hogy szerződteti Dika Memet.

Sokáig tartotta magát a hír, hogy a Veszprémhez csatlakozik majd olimpiai, a világ- és Európa-bajnok, 3-szoros Bajnokok Ligája-győztes átlövő, ám a jelek szerint mégsem így alakult a sorsa. A bejelentés szerint a francia kézis 2027 nyarán csatlakozik a Füchse Berlinhez, a szerződése pedig 2031-ig lesz érvényes.

Rendkívül komoly csapat épül a német fővárosban, mert a világ- és olimpiai bajnok Simon Pytlick a Flensburgtól szintén 2027 nyarán érkezik, Mathias Gidsel pedig eleve a csapat játékosa más.

