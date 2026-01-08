Kézilabda-Eb: fejbe dobták a felkészülési meccsen, bevérzett a szeme a klasszis kapusnak

Megsérült a Brazília elleni felkészülési mérkőzésen Andreas Palicka, de az első hírek szerint a svéd kézilabda-válogatott kapusa az Európa-bajnokság rajtjára rendben lesz.

Az Aftonbladet cikke szerint Palicka a második félidőre állt be, volt is pár védése, azonban pár perc után véget is ért számára svédek 33-24-es győzelmével véget ért meccs, mert egy lövéssel arcon találták. Eleredt az orra vére, kiesett a kontaktlencse is a szeméből, majd kórházba szállították, később kiderült, hogy bevérzett a szeme.

Szerda este óta ment a találgatás, hogy vajon tudja-e vállalni a játékot a 39 éves Palicka a január 15-én rajtoló Európa-bajnokságon, de csütörtökön maga a játékos nyugtatott meg mindenkit.

Természetesen ijesztő, ha a szemet éri ütés, és meg akarsz róla bizonyosodni, hogy nem komoly a sérülésed. Hálás vagyok, hogy gyorsan el tudtam menni egy szakorvoshoz, aki megnyugtatott. Ma már sokkal jobban érzem magam, és örülök, hogy nagy esély van rá, hogy a jövő hét elején már teljesen felépülök

– mondta Palicka, aki a következő napokra felmentést kapott az edzések alól.

A klasszis kapus a Kiellel nyert két Bajnokok Ligáját, van több német és francia bajnoki címe is, míg a válogatottal 2021-ben világbajnoki ezüstöt nyert, illetve az Európa-bajnokságokról van arany-, ezüst- és bronzérme is.

A társházigazda Svédország – amely Dániával és Norvégiával közösen rendezi a tornát – sorrendben Hollandiával, Georgiával és Horvátországgal játszik az Eb csoportkörében.