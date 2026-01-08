Magyar kosárlabdabotrány: rátámadt egy néző a bíróra, ki kellett vezetni a teremből

Az MK-negyeddöntő slágermeccsén a bajnokság két legjobb csapata, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csaptak össze.

A szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter együttese ráadásul annak a tudatában utazott el Pécsre, hogy ha kikap, akkor házigazda létére csak nézőként lehet jelen a márciusi Final Fourban, amelynek a DVTK Aréna ad otthont.

Ebben a szezonban a két gárda előzőleg egyszer találkozott, novemberben Djokics Zseljko tanítványai 62-46-ra nyertek Pécsen. A szerdai csatában a tavaly MK-bronzérmes házigazda – aki decemberben a rájátszásban búcsúzott az Európa Kupától – fej-fej mellett haladt az Euroligában is érdekelt Diósgyőrrel.

Az idény során odahaza még veretlen Pécs főként a cseh válogatott Julia Reisingerova révén 47-42-es előnyben volt a nagyszünetben, az első félidő a várt nagy küzdelmet hozta, és az összes statisztikai mutatóban szinte egyformán álltak a felek. Térfélcsere után a miskolciak a litván Monika Grigalauskyte, a csapatkapitány Kányási Veronika és a nemrég honosított Kathryn Westbeld kosaraival tartották a lépést az NKA-val, az utolsó negyed viszont pécsi fölénnyel indult, két perccel a vége előtt már 77-66 volt az állás.

Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, amely így csak a lelátóról követheti a saját csarnokában sorra kerülő Final Fourt. A házigazdáknál Reisingerova 21 ponttal remekelt, a túloldalon Grigalauskyte és a spanyol Paula Ginzo 10-10 pontig jutott.

A mérkőzésen botrányos jelenet is lejátszódott, ahogy az M4 Sport felvételén látszik, a második negyedben ki kellett vezetni egy hazai szurkolót, miután egy általa hibásnak vélt ítélet után hevesen reklamálva meglökte Nagy Viktor játékvezetőt.