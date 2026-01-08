Magyar kosárlabdabotrány: rátámadt egy néző a bíróra, ki kellett vezetni a teremből

Az MK-negyeddöntő slágermeccsén a bajnokság két legjobb csapata, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csaptak össze.
A szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter együttese ráadásul annak a tudatában utazott el Pécsre, hogy ha kikap, akkor házigazda létére csak nézőként lehet jelen a márciusi Final Fourban, amelynek a DVTK Aréna ad otthont.
Ebben a szezonban a két gárda előzőleg egyszer találkozott, novemberben Djokics Zseljko tanítványai 62-46-ra nyertek Pécsen. A szerdai csatában a tavaly MK-bronzérmes házigazda – aki decemberben a rájátszásban búcsúzott az Európa Kupától – fej-fej mellett haladt az Euroligában is érdekelt Diósgyőrrel.
Az idény során odahaza még veretlen Pécs főként a cseh válogatott Julia Reisingerova révén 47-42-es előnyben volt a nagyszünetben, az első félidő a várt nagy küzdelmet hozta, és az összes statisztikai mutatóban szinte egyformán álltak a felek. Térfélcsere után a miskolciak a litván Monika Grigalauskyte, a csapatkapitány Kányási Veronika és a nemrég honosított Kathryn Westbeld kosaraival tartották a lépést az NKA-val, az utolsó negyed viszont pécsi fölénnyel indult, két perccel a vége előtt már 77-66 volt az állás.
Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, amely így csak a lelátóról követheti a saját csarnokában sorra kerülő Final Fourt. A házigazdáknál Reisingerova 21 ponttal remekelt, a túloldalon Grigalauskyte és a spanyol Paula Ginzo 10-10 pontig jutott.
A mérkőzésen botrányos jelenet is lejátszódott, ahogy az M4 Sport felvételén látszik, a második negyedben ki kellett vezetni egy hazai szurkolót, miután egy általa hibásnak vélt ítélet után hevesen reklamálva meglökte Nagy Viktor játékvezetőt.
Kosárlabda, Killik László Női Magyar Kupa, negyeddöntő
NKA Universitas Pécs – DVTK HUNTHERM 83-66 (24-24, 23-18, 12-15, 24-9)
TARR KSC Szekszárd – TFSE 83-67 (22-15, 18-13, 26-17, 17-22)
Sopron Basket – Csata TKK 89-64 (33-9, 27-19, 16-19, 13-17)
ELTE BEAC Újbuda – Vasas Akadémia 86-73 (15-19, 26-22, 22-18, 23-14)
Az elődöntőben:
Pécs – Sopron
Szekszárd – BEAC