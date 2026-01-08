A halhatatlanok közé választják Cseh Lászlót

Cseh László is egyike azon sportolóknak, akik bekerülnek idén a nemzetközi úszóhírességek csarnokába (ISHOF). A beiktatás május 16-án lesz a floridai Fort Lauderdale-ben, Cseh mellett többek közt Ranomi Kromowidjojo, Nathan Adrian és Ferry Weertman is halhatatlan lesz.

Ahogy a nemrég a 40. születésnapját ünneplő, olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Csehről írták, „ötszörös olimpikon és hatszoros olimpiai érmes,

aki olyan tehetséges, hogy minden úszásnemben és szinte minden versenyszámban indult a világbajnokságokon.

74 érmet nyert nemzetközi versenyeken, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot, az olimpiai játékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, valamint egy alkalommal az egyetemi játékokon. 33-szoros Európa-bajnok, emellett öt világrekordot állított fel a számára legjellemzőbb versenyszámban, vegyesúszásban” – olvasható a Swimming World Magazine-ban a magyar úszó méltatása.

A vizes sportokban 1964 óta áll a legjobbakat összegyűjtő múzeum, első magyarként Hajós Alfrédot választották be a hírességek csarnokába még 1966-ban. A tagok közt ott van többek közt Benedek Tibor, Egerszegi Krisztina, Faragó Tamás, Kovács Ágnes, Rózsa Norbert, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-válogatott és szövetségi kapitánya, Kemény Dénes.