Örök ígéretnek tartotta magát, végül Michael Phelpsékkel csatázott – 40 éves Cseh László

Budapesten született és Halásztelken nőtt fel. Apja, id. Cseh László a magyar úszósport első junior Európa-bajnoka, olimpikon volt, így nem is lehetett kérdéses, hogy belőle is úszó lesz, írja az MTI. Négy és fél évesen tanult meg úszni, versenyezni a Bp. Spartacusban kezdett. Tízévesen kiderült, hogy súlyos asztmája van, és a kezelés dacára is kisebb maradt tüdőkapacitása vetélytársaiénál, de e hátrányának tudatában is az élsportot választotta. Szavai szerint évekig csak ígéretnek számított, nem sikerült a magától elvárt eredményt produkálnia, de a 2000-es évek elejétől jönni kezdtek a sikerek.

Cseh Laci, ahogy egy egész ország becézte, öt olimpián vett részt, és az első négy mindegyikén legalább egy érmet szerzett.

19 fotó

A 2004-es athéni olimpia előtt komoly esélyesnek számított, de a játékok előtt három héttel eltörte a lábfejét, és a 400 méter vegyesen így is bronzérmes lett. A 2008-as pekingi olimpiára csúcsformában érkezett, három ezüstérmet szerzett, 200 méter vegyesen, 400 méter vegyesen és 200 méter pillangón is minden idők talán legnagyobb úszója, az amerikai Michael Phelps előzte meg. Négy évvel később, Londonban 200 méter vegyesen a harmadik lett Phelps és egy másik zseniális úszó, a szintén amerikai Ryan Lochte mögött.

Nem maradt érem nélkül Rióban sem, 100 méter pillangón ezüstérmet szerzett. A számot általános meglepetésre a szingapúri Joseph Schooling nyerte meg, mögötte pedig hármas holtverseny alakult ki: emlékezetes jelenet volt, ahogy a dobogó második fokán együtt állt Cseh, Phelps és a dél-afrikai Chad le Clos (bronzérmet nem osztottak ki). Jóllehet 2020-ban már azt fontolgatta, hogy abbahagyja az úszást, és a következő év elején meg kellett műteni, 2021-ben, 35 évesen ott volt ötödik olimpiáján is, a 2021-es tokiói játékok megnyitóján a vívó Mohamed Aidával együtt ő vitte a magyar zászlót. Pályafutását a 200 méter vegyes döntőjében szerzett hetedik hellyel zárta le, de végleg csak októberben, a Duna Arénában tiszteletére szervezett eseményen búcsúzott el a hazai közönségtől.

Olimpiai aranyérem nélkül is van élet a Földön. Persze, érmeket osztunk, amelyek rangsorolnak végső soron. De az, hogy valaki olimpiai bajnok, az nem jelenti azt, hogy sokkal többet tett a sikerért, mint a 16. Az első és a 16. között szemernyi különbség sincs felkészülés tekintetében

– mondta a 24.hu-nak azzal kapcsolatban, hogy olimpiai arany nélkül zárult le a karrierje.

A világbajnokságokon 2003-ban tette le névjegyét, Barcelonában 400 méter vegyesen második lett. A számot 2005-ben megnyerte, majd tíz évvel később, 200 méter pillangón ismét a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. A vb-ken összesen 13, az Európa-bajnokságokon pedig 33 érmet szerzett, utóbbiak közül 14 volt arany. Sokáig uralta a kontinensviadalokat, melyeken öt különböző számban (200 és 400 vegyes, 100 és 200 pillangó, illetve 100 hát) állt a dobogó tetején, emellett háromszoros Universiade-győztes, 112-szeres magyar bajnok.

A 200 pillangó vb-aranya:

Gyakran mondták róla, hogy „rosszkor született”, hiszen karrierjének csúcsán két úszófenoménnel, Michael Phelpsszel és Ryan Lochtéval kellett felvennie a versenyt. Őket vetélytárs mellett példaképnek is tekintette, az edzéseken az motiválta, hogy legyőzze őket; 2020-ban egy internetes szakportál Cseh Lászlót választotta meg minden idők legjobb úszójának, aki nem nyert olimpiát.

Rájöttem: nekem Michael Phelps volt a példaképem. Több annál, a motivátorom. Mindig őt akartam legyőzni, folyamatosan sarkallt arra, hogy még jobb legyek

– mondta a 2021-es interjúnkban.

Képes volt több úszásnemben – vegyesben, pillangón és háton – és több távon is világszinten versenyezni. Pályafutását mindvégig sérülések hátráltatták, de (csak a legnagyobbakra jellemző módon) minden mélypontról vissza tudott jönni, tehetsége, elszántsága és kitartása révén évtizedeken át tudott az élvonalban maradni. Eredményei, közvetlensége és szimpatikus személyisége révén olimpiai arany nélkül is a sportág a riválisok által is tisztelt legendájává, a szurkolók kedvencévé vált. Védjegyéve lett, hogy a fontosabb versenyek előtt leborotválta tüskehaját, és kopaszon állt a rajtkőre.

2012-től 2017-ig a Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja, 2013-tól 2020-ig a Magyar Úszó Szövetség sportolói bizottságának vezetője volt. A Műszaki Egyetemre járt,

visszavonulása után kitanulta a villanyszerelést is.

Ma főállású apaként határozza meg önmagát, de szívesen vesz részt az úszást népszerűsítő rendezvényeken. A pszichés betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik számára segítséget nyújtó Vadaskert Alapítvány jótékonysági nagykövete, emellett – mivel hobbija a horgászat – a Horgászat Nagykövete.

Sportpályafutása elismeréseként számos díjban és kitüntetésben részesült. A teljesség igénye nélkül idehaza kétszer (2006, 2015) lett az év sportolója, tíz alkalommal az év férfi úszója, 2015-ben az Európai Úszószövetség (LEN) őt választotta meg az év európai úszójának, 2024-ben beiktatták a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába. 2004-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje, 2016-ban a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át. Balatonalmádi, Halásztelek, Kőbánya és Eger díszpolgára, 2021-ben róla nevezték el a Törökbálint Sportközpontot.