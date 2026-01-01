Botrány az olasz kosárlabdában: az öltözőfolyosón, hátulról támadták meg az olimpiai bajnokot

A vasárnapi bajnokin a Varese idegenben 95-88-ra győzött a Trapani Shark otthonában, de percekkel a bajnoki vége előtt kisebb incidens történt: a Varese amerikai játékosát, Taze Moore-t technikai hibával sújtották egy kosár utáni túlzott ünneplés miatt. Hogy a helyzet ne fajuljon el, Luis Scola is kénytelen volt közbelépni, hogy lecsillapítsa a kedélyeket.

Ekkor a hazaiak irányítója, Alessandro Cappelletti meglökte, amiért a bírók kiállították.

A mérkőzés lefújását követően Luis Scolát az öltözőbe menet a folyósón megtámadta valaki, hátulról megütötték és megrúgták állítólag, de nem szenvedett sérülést, és nem szorult további orvosi ellátásra.

Miután a támadás olyan helyen történt, ahol csak engedéllyel rendelkező személyek tartózkodhattak, a feltételezések szerint a támadó a Trapani Shark egyik alkalmazottja lehetett.

Az incidensre reagálva a Varese hivatalos közleményt tett közzé weboldalán, amelyben bagatellizálta az esetet, és egy feszült mérkőzés kontextusába helyezte a történteket:

Az eset egy olyan feszült pillanatban történt, amelyet mindkét fél nagy intenzitással élt át. Semmi komoly nem volt, semmi sem haladta meg a magas szintű versenyhelyzetekben felmerülő normális feszültséget

– írták.

Luis Scola igazi legendának számít, tíz évet lehúzott az NBA-ben,

az argentin válogatottal pedig két világbajnoki ezüst, és a pekingi olimpiai bronz mellett 2004-ben, Athénban olimpiai bajnoki címet szerzett.