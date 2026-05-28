Ezt a két filmet utasította vissza Nicolas Cage

Folytatódik a Nicolas Cage-reneszánsz, a színész ezúttal szuperhősködött egyet A Pók: Noir című sorozatban. Ennek kapcsán adott interjút a Varietynek, amelyből többek közt az is kiderült, mik voltak azok a blockbusterek, amikre nemet mondott.

Már korábban is szerepelt volna egy Pókember-filmben, méghozzá a 2002-ben, Sam Raimi által rendezettben, ahol még Tobey Maguire alakította a címszereplőt. Cage a film főgonosza, a Zöld Manó lett volna, ám nemet mondott a szerepre. A színész felidézte, hogy szívesen dolgozott volna együtt Raimivel, ám inkább az Adaptáció című Spike Jonze-filmet választotta. Hozzátette, adott egy tippet a rendezőnek: „bárki is alakítja a Pókembert, legyen benne egy olyan jelenet, amikor pókként mászkál, amikor éppen egyedül van. Nem került bele.” A szerepet végül Willem Dafoe kapta.

De feltűnt volna egy másik, bizonyos körökben kultfilmnek számító alkotásba: a Dumb és Dumberben. Itt Lloyd Christmas szerepét alakította volna, ám ismét egy másik film miatt mondott nemet: a Las Vegas, végállomás miatt. A szerep így Jim Carrey-hez vándorolt.

Mindkét döntés a helyes döntés volt számomra, és elégedett vagyok az eredménnyel

– foglalta össze.