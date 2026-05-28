Szócső és védőpajzs lesz Czunyiné Bertalan Judit csapata

Budapesti központtal alakítanak ki egy jogászi hálózatot, amelytől a sérelmet szenvedettek segítséget kérhetnek, egy mindenhol működő mediátorcsapat pedig segít az esetek feltárásában, kezelésében, mind a valóságos, mind az online térben – mondta a Magyar Nemzetnek a Védvonal működéséről Czunyiné Bertalan Judit.

Szerinte nem szabad hagyni, hogy valakinek azért kelljen leszegett fejjel járnia, mert a Fideszre szavazott.

Van mire büszkének lennünk az elmúlt tizenhat évből

– tette hozzá a Védvonal szerdán kinevezett vezetője.

Czunyiné Bertalan Judit a jogászi hálózat megszervezését azért tartja nagyon fontosnak, mert az emberek elsőre nem gondolják, hogy lelki hatású abúzusok, zaklatások, beszólások, lökdösődések, más incidensek esetében is megvédhetik magukat jogi úton. Ha valakit ilyen incidens, bántalmazás ér, akár verbálisan, akár ténylegesen, ők rendelkezésre állnak: meghallgatják, átbeszélik az ügyet, ha kell, jogi hátteret biztosítanak.

A Védvonal úgy akar a sértettek szócsöve lenni, hogy nem kell sem a nevet, sem az arcot vállalni, a szervezet anonim módon tárja a nyilvánosság elé tárni, ha valakit incidens ért.

Mi leszünk az ő szócsövük, és jelezni fogjuk például, ha egy településen egy idős szavazóköri delegáltat verbális támadás ért.

A Védvonal az online térre is kiemelten figyel, mert a közösségi oldalakon egyre durvább, gyakran szélsőséges hozzászólások jelennek meg, amelyek a Fidesz támogatóit, a politikai közösséget segítőket célozzák.

Jogi, emberi és kommunikációs védelmet és segítséget adunk a minket támogatóknak. Fel kell állni, és és nem kell hagyni magunkat

– hangsúlyozta. Czunyiné Bertalan Judit közösségi oldalán közölte: már számtalan telefonos, e-mailes, messengeres megkeresés érkezett hozzájuk, amiket rendszereznek, illetve ügyvédek és civil segítők is jelentkeztek.

