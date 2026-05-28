Középkori kincset találtak egy elpusztult birodalom városában

Aranyból, ezüstből és drágakövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mintegy 1200 évvel ezelőtt.

Az értékes tárgyakra egy Dirijja nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. Dirijjában hosszú évek óta végeznek feltárásokat, ennek köszönhetően már számos épület maradványait sikerült azonosítani – írja a Live Science.

A most felfedezett kerámia viszont kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darbjai lehettek. Egyebek mellett aranydarabok, drágakövek és réztöredékek szerepelnek az elásott kincsek között.

A kutatók úgy vélik, a tárgyakat az Abbászida Kalifátus idején földelhették el. Ez egy középkori muszlim birodalom volt, amely 750 környékén jött létre, és egy időben magában foglalta szinte a teljes Közel-Keletet, sőt Észak-Afrika bizonyos területeit is. Az Abbászida Kalifátus sok száz éven át fennállt, ám 1258-ban a mongolok végül elpusztították.

A szakértők nem tudják, ki és miért temethette el a kincseket Drijjában. A középkorban ugyanakkor nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus, áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket.

