„Nem szándékosan tettem. Teljesen abszurd és felfoghatatlan, ami történt” – rossz hírt kapott az anyját lemészároló férfi

Jogerősen is súlyos büntetésre számíthat L. Csaba, aki 2023 nyarán kokain és amfetamin hatása alatt 37 szúrással lemészárolta az 58 éves édesanyját Budapesten, a Fertály utcában.

Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője ugyanis a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a a másodfokon eljáró ügyészség arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla hagyja helyben a férfi 18 éves fegyházbüntetését.

A 25 éves egyetemista a szüleivel és a két bátyjával élt együtt. Rendszeresen drogozott, ilyenkor gyakran hallucinált, illetve verbálisan agresszívvé vált a családtagjaival szemben. Egy hónapig pszichiátriai osztályon is kezelték, de rendszertelenül szedte a számára felírt gyógyszereket.

Az ominózus hajnalon L. Csaba a Sziget Fesztiválról betépve ment haza. A szakértői vizsgálatok szerint kokaint, amfetamint és szeszesitalt is fogyasztott. A bedrogozott férfit arra ösztönözték a hallucinációi, hogy törjön saját maga és valamelyik családtagja életére. Először az emeleten lévő egyik testvére szobájába ment be, de ő még nem aludt.

Ezt követően kiment a bátyja szobájából, majd visszament a saját szobájába, és az ott tartott késével többször is megvágta vele a saját nyakát. Majd bement az anyja emeleti hálószobájába, s rátámadt az ott egyedül alvó anyjára.

Az elképesztő vérfürdőt rendező férfi 37 alkalommal szúrta és vágta meg az anyja arcát, vállát és nyakát.Az asszony próbált védekezni, és segítségért is kiabált. L. Csabát végül a testvérei fékezték meg, édesapja pedig hívta a segélyvonalat. Az asszony azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

L. Csaba az eső fokú tárgyaláson azt mondta, hogy még mindig előfordul, hogy hallja ezeket a hangokat. És hallja ahogy nevetnek, és gúnyolódnak rajta.

Nem szándékosan tettem, sose hittem volna, hogy idáig jutok. A mai napig nem tudom rá a választ, hogy miért történt. Bárcsak ne így kellett volna történnie. Bárcsak visszacsinálhatnám. Sose gondoltam erre, mindig is szerettem és védtem az édesanyámat. Nagyon-nagyon szerettem az édesanyámat és számomra ez teljesen abszurd és felfoghatatlan, ami történt3

– mondta L. Csaba.

L.. Csabát 18 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság első fokon minősített emberölés bűntette miatt azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. A bíróság kötelezte a férfit a kétmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére is. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, míg a terhelt és védője enyhítésért fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helyben hagyását kezdeményezte. Az elkövető letartóztatásban várja az ítélőtáblai eljárás befejezését.