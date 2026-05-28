Az aszódi javítóintézet egyik dolgozója a Népszavának azt mondta, hogy nagy számban helyezik át az intézetekben élő gyerekeket, miközben nincsenek tekintettel arra, hogy még folyik a tanév. A megszólaló hozzátette, hogy a kollégáival együtt nem érti, mi ennek az oka, vagy a pedagógiai alapja.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a lap kérdésére azt közölte, hogy január 1-je óta az Aszódi Javítóintézetből 9, a Rákospalotaiból 0, a Nagykanizsaiból 23, a Debreceniből 38 fiatal került át másik intézménybe. Azt írták, hogy a fiatalkorúak áthelyezése minden esetben szakmai és jogszabályi szempontok figyelembevételével történik.

Az aszódi dolgozó azt is mondta, hogy a bezárt Szőlő utcai javítóintézet volt alkalmazottai közül többen szeretnének munkába állni más intézetekben, de nem veszik fel őket. Ezt a Budapesti Javítóintézet egyik volt dolgozója is megerősítette, akinek több mint egy évtizedes szakmai tapasztalata ellenére nem is válaszolnak a jelentkezéseire.

Az Orbán-kormány a Szőlő utcai intézet körüli bűnügyekre azzal válaszolt, hogy a növendékeket kriminalizálva decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket. A Budapesti Javítóintézet kiürített épületét márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezte az állam. Az új tulajdonos, a NER-es Market Asset Management Zrt. teljesen el tervezi bontani a komplexumot, és lakásokat építene a helyére.