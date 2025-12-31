dubei debórajégkorongkézilabdalabdarúgás
Elszállt az olimpia, negyven év után sem lesz meg a focivébé – sportálmokat zúzott szét 2025

2025. 12. 31. 10:42
Egy, a lepergő másodpercek alatt behulló kosár vagy egy utolsó utáni pillanatban bekotort gól óriási érzelmi robbanást tud kiváltani sportolóból és szurkolóból egyaránt. A másik oldalon ugyanakkor ott a csalódottság és az üresség érzése, amikor egy hőn áhított eredmény kicsúszik az ember kezéből. Akadtak ilyen drámai pillanatai a magyar sportnak 2025-ben, ezeket szedtük össze.

Azok a fránya tizedmásodpercek

A magyar jégkorong régóta vár arra, hogy újra eljusson az olimpiára. A férfi csapatunk eddig háromszor szerepelt a játékokon, legutóbb azonban 1964-ben, és az elmúlt időszakban nem is tűnik reálisnak, hogy bekerüljön a legszűkebb elitbe.

A nők még sosem jártak az olimpián (1998 óta szerepel a programban a női szakáig), és az idén karnyújtásnyira volt ennek elérésétől Pat Cortina csapata. Huszák Alexandráék a németországi selejtezőtornát Szlovákia elleni sikerrel indították, majd Ausztriát sikerült verni hosszabbításban – Hiezl Réka 15 éves korát meghazudtolva kigyózott át a védők között, majd még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy az elfekvő kapus mellett is elhúzza a korongot, mielőtt a kapuba lőtt.

Így aztán minden a házigazda németek elleni meccsen múlt: aki nyer, az kijut az olimpiára. Németország kétszer szerzett vezetést, de a legvégén mindent egy lapra feltéve támadott a magyar csapat, Taylor Baker pedig be is kotorta a korongot a kapuba.

Carmen Jaspersen / picture alliance / Getty Images Olimpiai selejtező, Németország – Magyarország, Döntő, I. csoport, 3. forduló. A magyar Taylor Baker a vereség után.

Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy mindkét csapat ünnepelt: a németek a kijutást, a mieink az egyenlítést. Csakhogy a játékvezető jelezte, hogy időn túli volt Baker gólja, ezután idegtépő percek következtek, amíg kiderült, noha tizedmásodperceken múlt, de tényleg későn jött a magyar találat.

