Elszállt az olimpia, negyven év után sem lesz meg a focivébé – sportálmokat zúzott szét 2025

Azok a fránya tizedmásodpercek

A magyar jégkorong régóta vár arra, hogy újra eljusson az olimpiára. A férfi csapatunk eddig háromszor szerepelt a játékokon, legutóbb azonban 1964-ben, és az elmúlt időszakban nem is tűnik reálisnak, hogy bekerüljön a legszűkebb elitbe.

A nők még sosem jártak az olimpián (1998 óta szerepel a programban a női szakáig), és az idén karnyújtásnyira volt ennek elérésétől Pat Cortina csapata. Huszák Alexandráék a németországi selejtezőtornát Szlovákia elleni sikerrel indították, majd Ausztriát sikerült verni hosszabbításban – Hiezl Réka 15 éves korát meghazudtolva kigyózott át a védők között, majd még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy az elfekvő kapus mellett is elhúzza a korongot, mielőtt a kapuba lőtt.

Így aztán minden a házigazda németek elleni meccsen múlt: aki nyer, az kijut az olimpiára. Németország kétszer szerzett vezetést, de a legvégén mindent egy lapra feltéve támadott a magyar csapat, Taylor Baker pedig be is kotorta a korongot a kapuba.

Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy mindkét csapat ünnepelt: a németek a kijutást, a mieink az egyenlítést. Csakhogy a játékvezető jelezte, hogy időn túli volt Baker gólja, ezután idegtépő percek következtek, amíg kiderült, noha tizedmásodperceken múlt, de tényleg későn jött a magyar találat.